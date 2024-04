Hyatt crece en el segmento de lujo con la integración de 700 hoteles y villas de Mr & Mrs Smith

La cadena hotelera Hyatt amplía su cartera de lujo al incorporar a su operativa los más de 700 hoteles de lujo, boutique y villas de la plataforma de viajes Mr & Mrs Smith, adquirida por la compañía estadounidense en 2023. Con este movimiento, la corporación hotelera amplía su liderazgo en el segmento 'luxury' al incorporar a su programa de fidelización World of Hyatt nuevas estancias en otros 20 países, incluidos destinos remotos como Namibia, Fiyi o las Islas Vírgenes Británicas. España es una de sus geografías más destacadas, al integrar 134 hoteles y 40 villas.

El club de viajes Mr & Mrs Smith fue adquirido por Hyatt el pasado año a cambio de casi 62 millones de euros (53 millones de libras). La compañía centra sus operaciones en la gestión de hoteles boutique, de lujo y villas por todo el mundo. Su propuesta diferencial reside en que para formar parte de su colección es necesario recibir una invitación por parte de la compañía, "por lo que los huéspedes saben que cuando visiten un establecimiento Mr & Mrs Smith, vivirán una experiencia única con un diseño, un ambiente y un lujo discreto sin igual".

"La integración de tantos hoteles Mr & Mrs Smith en World of Hyatt nos da la oportunidad de ampliar nuestro alcance a nuevas audiencias al tiempo que mantenemos nuestros estándares de cuidada selección", destacó Tamara Lohan, cofundadora y directora ejecutiva de Mr & Mrs Smith. La incorporación de estos hoteles comisariados complementará la expansión en el segmento de lujo anunciada por Hyatt a finales del pasado año, que contempla 35 nuevos hoteles y resorts por todo el mundo en sus marcas Timeless, Boundless, Independent e Inclusive Collection.

"La incorporación de cientos de hoteles y villas seleccionados a mano permite a Hyatt dar la bienvenida a más miembros en nuevos destinos y a cumplir los deseos de nuestros huéspedes de vivir experiencias verdaderamente significativas cuando viajan", señaló Amy Weinberg, vicepresidenta senior de marca, fidelización y datos de Hyatt, quien puso en valor el programa puesto en marcha por la compañía para afianzar la relación con sus clientes, algo que también articula a través de su plataforma 'Be more here' (que se traduce como "estar más aquí").

Con estas incorporaciones, los socios de Hyatt podrán disfrutar con una mayor oferta de estancias, entre las que se encuentran glampings, retiros de bienestar, grandes palacios o estaciones de esquí de categoría mundial. Además, quienes reserven a través de sus canales podrán canjear sus puntos en estos nuevos destinos.