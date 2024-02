Javier Coll (Hyatt): "Estamos buscando activamente sumar nuevas carteras de hoteles"

Hyatt quiere ganar peso en España, un país que prácticamente representa el 90% de su negocio en EMEA (Europa, Oriente Medio y África), sobre todo con los complejos hoteleros de todo incluido. La mejor prueba de ello es que en 2024 van a abrir dos nuevos resorts, en Tenerife y Mallorca. De sus planes en el país y las previsiones para los próximos años ha charlado con elEconomista.es Javier Coll, presidente de desarrollo global de Hyatt Inclusive Collection.

¿Qué balance hace de 2023?

Ha ido muy bien, ha sido un año récord. Los dos últimos ejercicios después de la pandemia han sido récord en RevPAR, en ocupación, en tarifas, etc., y realmente pensábamos que este año se iba a estabilizar, pero hemos superado las expectativas. Un año fantástico. De cara a 2024 también hay buenas sensaciones, no sé si superaremos los datos de 2023, pero todas las previsiones son muy buenas. Las reservas en libros están muy fuertes, nada indica que 2024 vaya a ser un mal año.

¿Y a nivel macroeconómico?

Todavía no tenemos datos a cierre de año, pero en un principio esperamos superar los ingresos de 2022, que fue un año récord. Estamos sumando todos los años más hoteles y más habitaciones, solo por ese hecho vamos a tener un porcentaje adicional de ingresos que no teníamos el año pasado.

¿Qué parte del crecimiento será inorgánico?

Todo lo que tenemos previsto es crecimiento orgánico, pero estamos trabajando en transacciones inorgánicas, lo que pasa es que son muy difíciles de proyectar, usualmente no proyectamos el inorgánico porque depende de muchos factores. El foco lo tenemos puesto en crecer en Oriente Medio, especialmente en Arabia Saudí, lo cual requiere conectar con el inversor adecuado. Estamos viendo también crecer en destinos nuevos como el norte de África y destinos de Europa donde no estamos como Turquía o Grecia. Por otro lado, también queremos diversificar marcas donde ya estamos, como España.

¿Cuál es la cartera actual de Hyatt?

La compañía cuenta con una cartera de proyectos de 127.000 habitaciones en mercados como España, Reino Unido, Italia, Portugal y Grecia. Con la marca Inclusive, la cartera de resorts de todo incluido de lujo, a nivel global vamos a cerrar 2024 con 120 hoteles en total y más de 40.000 habitaciones. De ellos, 46 hoteles que suman 12.695 habitaciones estarán ubicados en Europa.

¿Qué papel juega España en esa apuesta internacional?

España siempre va a ser en EMEA el destino más importante, por número de hoteles y habitaciones, llegada de turistas, etc. Europa representa cerca del 40% de la cartera de Hyatt y la idea es que llegue a ser el porcentaje más alto del portfolio. Ahora América es más grande que Europa, pero en los próximos años probablemente Europa sobrepase, en parte gracias al peso de España. Estamos haciendo una proyección de como máximo 10 años. España representa cerca del 90% de EMEA. El crecimiento en España para 2024 incluye dos nuevos hoteles, que estarán disponibles a finales de 2024: el AluaSoul Costa Adeje, un resort que formará parte de la marca Inclusive Collection y estará ubicado en Tenerife y el Palace de Muro, que se integrará en la marca Destination by Hyatt y se ubica en la localidad de Alcudia, en Mallorca.

Son los dos hoteles que sumaron tras el acuerdo estratégico con Globalia. ¿Tienen previstas más alianzas de ese estilo?

Estamos persiguiendo más acuerdos como el alcanzado con Globalia. Estamos activamente buscándolos, de hecho, hemos montado un equipo internamente para que se dedique a encontrar carteras de hoteles que encajen bien con nuestras marcas, estamos viendo las diferentes opciones. El acuerdo con Lindner, por ejemplo, nos dio una exposición en Alemania que no teníamos antes. Si mañana encontramos una en Italia, pues eso nos va a dar exposición en ese país. No estamos buscando algo en concreto, pero si es una necesidad que los hoteles encajen en nuestro porfolio en cuanto a calidad. Pueden ser mezcla de urbanos y resorts, solo resorts… Y espero que esas alianzas se den en el corto plazo.

El sector camina a un proceso de consolidación. ¿Qué papel quiere jugar Hyatt?

Creo que va a haber procesos de consolidación de grupos hoteleros que no ven continuidad dentro de la dirección familiar. En España buscamos cadenas de segunda o tercera generación que no quieren seguir operando la compañía y que buscan a un operador como nosotros para tomar el control. La verdad es que el hecho de que las cosas estén yendo bien no ayuda porque cuando la economía va bien se piensan más este tipo de operaciones. Nosotros hemos hecho varias operaciones con compañías familiares, como la de Globalia.

¿Los precios van a seguir incrementándose a doble dígito en 2024?

Nosotros estamos centrados en incrementar en RevPAR (ingreso por habitación disponible) y hasta el tercer trimestre de 2023 estábamos registrando un crecimiento bastante fuerte. Incrementar la tarifa a doble dígito es fácil, pero hay que tener cuidado porque hacerlo perjudica a la ocupación, por eso preferimos fijarnos en el ingreso por habitación. Un RevPAR sano con un incremento del 9-10% es lo que nos importa. De nada sirve incrementar las tarifas si eso va a hacer que el hotel esté al 20% de capacidad.

Por mercados, ¿alguno destaca con los mayores encarecimientos?

El Caribe, es un mercado que ha registrado año récord. México, por ejemplo, se ha visto muy afectado por el tipo de cambio.

¿Hyatt se suma a la preocupación del sector por la masiva llegada de turistas?

Creo que apostar por menos turistas, pero que gasten más es una buena política, porque limpia y filtra producto malo, cliente que no gasta mucho. Creo que la única forma de regularlo de verdad es poner un rango de tarifas preseleccionadas en el destino, pero creo que eso no va a pasar nunca. En el todo incluido yo pondría el mínimo en 200 euros por habitación, creo que es un nivel que regularía mucho clientes que a lo mejor están llegando, pero no tienen mucha capacidad adquisitiva.