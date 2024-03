La hotelera Lindner asume la gestión de cinco hoteles de 12.18. Group

Lindner Hotel Group ha anunciado su toma de control en la gestión de cinco hoteles anteriormente operados por 12.18. Group. Esta adquisición permitirá ampliar la cartera de marcas de LHG y su presencia internacional por Italia, Reino Unido y Estados Unidos, mientras que 12.18. ha decidido reenfocar su negocio a las actividades inmobiliarias. Desde el adquiriente defienden que esta adquisición fortalece su posición como operador y arrendatario de propiedades hoteleras, la mayoría de las cuales opera a través de la marca Hyatt.

En concreto, 33 de los 35 hoteles de Lindner ya están operando bajo esta marca, y ha abierto la puerta a expandir esta colaboración con la compañía hotelera de gran lujo a estos nuevos hoteles, tres de los cuales ya formaban parte de la colección Destination by Hyatt. En los últimos cinco años, Hyatt ha duplicado el número de habitaciones de lujo, triplicado el número de habitaciones resort y cuadruplicado el número de habitaciones lifestyle, con cerca del 70% de sus habitaciones clasificadas como de lujo y de gama alta.

Como resultado de esta operación, Lindner incrementará su facturación en unos 90 millones de euros y sumará más de 1.000 habitaciones a su cartera, elevando su total a 35 hoteles en ocho países europeos y Estados Unidos. Se espera que genere ingresos por un valor próximo a 330 millones de euros en 2024. "La integración marca el siguiente capítulo en nuestra dirección estratégica", comentó Arno Schwalie, CEO de Lindner Hotel Group. "Crecemos con una estrategia multimarca claramente diferenciada y reforzamos así nuestra posición en el mercado europeo del ocio".

La integración de esta marca permite a Lindner acceder a cinco hoteles y resorts excepcionales en el segmento del ocio y amplía su cartera de marcas con otras dos marcas: 7Pines Hotels & Resorts y L-Collection. La primera cuenta con inmuebles en Ibiza y Cerdeña (Italia), y la segunda opera el Schloss Roxburghe en Reino Unido, Hotel Stadt Hamburg en Alemania y y San Carlos Hotel en Nueva York (EEUU).

De su lado, 12.18. Group se centrará en actividades inmobiliarias, enfocándose en la adquisición, desarrollo y reposicionamiento de inmuebles hoteleros, así como en la prestación de servicios de gestión de activos. Esta reestructuración permitirá a ambas empresas concentrarse en sus respectivas fortalezas y seguir ofreciendo servicios de calidad a sus socios de capital.

"En el futuro no explotaremos hoteles nosotros mismos. En LHG tenemos un socio fuerte con el que trabajaremos estrechamente en la explotación de hoteles, y como 12.18. podemos seguir ofreciendo a nuestros socios una amplia cartera de servicios que van desde la adquisición y concepción, financiación, desarrollo y reposicionamiento hasta la explotación y venta de inmuebles hoteleros", ha asegurado Adrián Lindner, director general de 12.18.

Hasta ahora, Lindner opera hoteles y resorts bajo las marcas Lindner Hotels & Resorts y me and all hotels. Tras el acuerdo de colaboración exclusiva de LHG con Hyatt anunciado en 2022, ambas marcas se operan bajo la insignia JdV by Hyatt, una colección de hoteles independientes con personalidades únicas y un fiel reflejo a sus ubicaciones.