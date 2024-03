Air Europa confirma el ciberataque de octubre pero descarta que la filtración de tarjetas de crédito

La aerolínea Air Europa ha dado a conocer el resultado de sus análisis sobre el ciberataque que sufrió el pasado mes de octubre y que dejó a la vista los datos personales de más de 100.000 clientes. En un correo electrónico remitido a última hora de este jueves a sus clientes, la compañía del grupo Globalia ha confirmado "que se habría podido producir una filtración de datos personales" tras realizar "análisis técnicos y de ciberseguridad en el marco de las investigaciones relacionadas con dicho incidente" que confirman "un acceso irregular" a sus sistemas.

Según ha dado a conocer, entre los datos personales que habrían quedado al descubierto se encontrarían el nombre y los apellidos de sus clientes, el DNI o pasaporte, su dirección postal, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, nacionalidad y código de identificación de su programa de fidelización 'Suma'. Entre estos datos no estarían los de las tarjetas de crédito de sus pasajeros, como inicialmente dio a conocer, llegando a reclamarles que las cancelasen.

Desde Air Europa aseguran que "hasta la fecha no tenemos constancia de que se haya llevado a cabo un uso fraudulento de esa información", y en caso de que se utilice, "los inconvenientes derivados de ello serían, en todo caso, limitados". La compañía aérea defiende que ya ha tomado "las medidas necesarias para erradicar esta circunstancia y evitar que pueda volver a producirse", revisando y controlando el acceso a la información, reforzando la monitorización, analizando los sistemas involucrados, ampliando sus medidas y añadiendo nuevas tecnologías de seguridad.

Además, recomienda a sus clientes seguir varias medidas habituales contra posibles casos de phishing o suplantación de identidad, entre las cuales se encuentran comunicaciones sospechosas desde emails poco fiables o con errores gramaticales, no descargar ni abrir archivos de fuentes poco fiables, no pinchar en enlaces desconocidos, no contestar a mensajes sospechosos y cambiar sus contraseñas una vez al año. Además, recuerda que Air Europa "nunca le pedirá que comparta por correo contraseñas o cualquier otro dato confidencial".