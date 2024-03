Pedro García (Trainline): "Nuestro rival es el coche, no el resto de plataformas del mercado"

La plataforma de reservas de viajes en tren y autobús en Europa continúa creciendo de la mano de la liberalización de los distintos mercados de transporte. Tras asumir la gestión de Trainline en España hace seis meses, Pedro García Franco comenta para elEconomista.es Movilidad y Transporte la situación de la compañía y repasa los grandes retos del ticketing ferroviario.

P: Trainline se encuentra en plena etapa de expansión en el mercado español. ¿Qué sensaciones les dejó el año 2023?

R: Creemos que ha sido muy buen año, en el que incrementamos nuestra facturación en un 23% a nivel global. Por geografías, el peso se reparte en un 75% para el Reino Unido y un 25% en el resto del mundo. En Italia y España, que reportan de manera conjunta, el crecimiento de la facturación está por encima del 50% gracias a la liberalización que estamos viendo en ambos países. En España está ayudando muchísimo a incrementar el transporte por tren y a que los clientes aprecien la propuesta de valor de Trainline.

P: Dado que la apertura del mercado ferroviario en España va a tener una segunda fase con la apertura de nuevas rutas, ¿qué perspectivas manejáis para los próximos años?

R: Estamos empezando el año igual de fuerte que acabamos el pasado, con lo que las perspectivas son muy positivas. Desde que lanzamos nuestro negocio internacional estamos enfocándonos e invirtiendo en los entornos más liberalizados. En España operamos con cuatro operadores en los grandes corredores, excepto en el sur, donde Ouigo entrará próximamente. Con su llegada tendremos todas las grandes rutas liberalizadas, algo muy beneficioso para nuestros clientes y para nuestro producto. Continuaremos apostando por este país desde un punto de vista estratégico para la compañía.

P: En los últimos meses se han puesto en marcha propuestas similares a la vuestra, como el Döcö de Renfe o Iryo Conecta, y en el mercado ya existían otras propuestas similares. ¿Qué posición tiene Trainline en el mercado de la multimodalidad?

R: Nosotros vemos como competidor al coche, que es el medio que más contamina, más que a las operadoras o a los rivales que existen en el mercado. Creemos que hay mercado para todos, ya que está creciendo. Las últimas cifras de la CNMC muestran un alza del 30% en los viajeros de alta velocidad, por lo que nosotros estamos encantados de acoger tanto operadores como competidores que fomenten el transporte por tren y autobús, que son los segmentos en los que nos posicionamos.

P: ¿Con la llegada de la liberalización se ha creado un mercado paralelo a la operación que se centre en garantizar esa multimodalidad?

R: Ahora mismo España es el ejemplo que se utiliza en otros países respecto a cómo la liberalización ha ayudado a traer más pasajeros al tren, bajado los precios y mejorado la calidad del servicio, por lo que sí, de hecho, se ha visto que existía una oferta inducida.

P: ¿Hacia dónde avanzará la multimodalidad?

R: Nuestro plan a corto plazo pasa por continuar fomentando el transporte en tren y en autobús, sector en el que apostamos por su liberalización para mejorar la calidad del servicio, como ha ocurrido en el ferrocarril.

P: ¿En qué situación quedó la disputa de los proveedores de ticketing con Renfe por el acceso a todos los horarios?

R: La Comisión Europea hizo pública su resolución para favorecer la competencia en el mercado ferroviario garantizando la igualdad de acceso a los datos para los distribuidores independientes de billetes en Europa. Ahora mismo estamos trabajando con Renfe para implementar la decisión de la Comisión lo antes posible para que los usuarios españoles y europeos puedan disfrutar de sus beneficios lo antes posible.

P: Europa tiene en marcha un nuevo reglamento europeo para regular la venta de billetes y el papel de los intermediadores. ¿En qué situación está esta norma y qué podemos esperar de él?

R: La idea es que todos los actores que vendemos o distribuimos billetes de tren podamos operar en igualdad de condiciones. Hace diez años, todos los billetes se vendían en una oficina física, ahora hemos pasado a los QRs e incluso hay países que ya están probando pay as you go. Queremos fomentar que se nos haga partícipes de cualquier innovación a todos los distribuidores de billetes, y que no sea en exclusividad de un incumbente o de una tecnológica con más poder.