Aura Airlines se 'salva' y consigue una quita del 40% de la deuda

Aura Airlines, la aerolínea charter y especializada en alquiler wet lease, se salva de la quiebra. La firma, anteriormente conocida como Gowair y perteneciente al grupo internacional JMB Aviation, ha cerrado un acuerdo con sus acreedores para renegociar su deuda, aplicando quitas del 40%. Así se refleja en la documentación judicial a la que ha tenido acceso elEconomista.es y que ha servido para homologar el plan de reestructuración presentado hace meses. La suma total de deuda superaba los 20 millones de euros, pero tras los acuerdos se quedará en apenas 13,4 millones.

Así, y de acuerdo con el plan de reestructuración asesorado por el despacho de abogados Pluta, los créditos con privilegio general y ordinarios se incluyen las deudas contraídas con competidores como Iberia, Air France, Privilege Style, Vueling o Wamos; las de servicios de mantenimiento y handling con firmas como Groundforce (Air Europa); entidades financieras como Banco Santander; y proveedores de telefonía y transporte como Orange, Telefónica, Renfe y Cabify. Estos sufrirán la quita del 40%, acordada de forma general para todos los acreedores, y el 60% de las cuantías restantes serán satisfechas en siete anualidades -la primera de ellas de carencia-.

Por su parte, la deuda considerada subordinada, que supera los seis millones de euros, es la formada por créditos con otras filiales del grupo (como Aura Airlines Management Services o Aura INC); accionistas presentes y pasados, entre los que destacan Avico o Juan Antonio Tegel; e incluso la aerolínea venezolana Transcarga (también parte del Grupo JMB). En este caso, el 60% que no está afectado por la quita será devuelto en dos anualidades, la octava y novena, respectivamente. Esta información se basa en documentos fechados el pasado mes de abril, en los cuales se distinguen los créditos "afectados" y "no afectados" (estos últimos excluidos del plan de reestructuración y de bajo importe).

Flota y vuelos

La compañía tenía en los últimos tiempos tres aeronaves, dos A320 y un A330 de dos lesores, Air Castle y Klaatu Aircraft, respectivamente, que también son acreedores. Así, desde 2021 tenía en su flota el Airbus A320 EC-NMY y el Airbus A330 EC-NOE. Más tarde, en junio de 2022, incorporaron el segundo A320, procedente del segundo de los lesores, con matrícula EC-NOZ.

Aura ha realizado vuelos en colaboración con aerolíneas españolas como Air Europa, así como con compañías árabes y, sobre todo, latinoamericanas. Incluso después de la pandemia, la empresa llevó a cabo vuelos regulares desde Caracas, ofreciendo destinos a varias naciones del Caribe.

Aura mantiene, según la última documentación oficial, la suspensión del certificado de operador aéreo (AOC) de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que fue solicitado en diciembre de 2022 como consecuencia de una "reorganización interna", si bien el último vuelo del que se tiene constancia se había realizado meses antes, el 27 de octubre de ese mismo año.