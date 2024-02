Level ultima su independencia de Iberia e incorporará tres nuevos aviones

Level activa la cuenta atrás para separar su operativa de la de Iberia. La marca comercial del grupo IAG dedicada a operar vuelos intercontinentales de bajo coste ultima el plazo para recibir los permisos que le permitan convertirse en una aerolínea propia. Los aviones de esta firma son actualmente operados bajo códigos de Iberia, ante la ausencia del certificado de operador aéreo necesaria para llevar a cabo su actividad, una autorización que se espera de manera inminente, según ha desvelado el grupo en la presentación de los resultados anuales del año 2023.

IAG ya anunció en el pasado que habían lanzado su intención de solicitar el certificado para cubrir vuelos de largo plazo, pero tras hablar con Aviación Civil, este permiso parece inminente, y según ha desvelado el CEO del grupo, Luis Gallego, será español. Junto a los resultados financieros presentados hoy, el grupo ha indicado que "una vez que Level haya formalizado su nuevo AOC (siglas en inglés de 'certificado de operador aéreo'), esto dará al grupo una mayor flexibilidad a la hora de considerar sus acciones en las operaciones de corto radio".

Porque Level no aspira sólo a volar entre continentes: también está planteándose recuperar su operativa de corta y media distancia, como ya tuvo en el pasado en Austria. "No sería una novedad", esgrimió Gallego en una conferencia con periodistas, aunque todavía falta por concretar el lugar en el que se situaría. "Si nos decidimos a ir adelante, estamos considerando cual sería el lugar adecuado para tenerlo en función de las oportunidades de negocio que veamos, pero no está determinado", explicó.

Nuevos aviones

Junto a esta ansiada independencia también llegarán tres nuevos aviones Airbus A321 XLR este mismo 2024, un modelo de cuerpo ancho y pasillo único que permite optimizar al máximo la capacidad de pasajeros en su interior, al tiempo que ha sido diseñado para consumir hasta un 30% menos combustible por viajero que sus homólogos. "Su llegada nos permitirá crear una ventaja competitiva frente a los competidores europeos, utilizando nuestra ventaja geográfica para desarrollar nuestra red a bajo coste", señalan desde el holding aeronáutico.

En el pasado ejercicio, Level reforzó la operativa desde su 'hub' de Barcelona, amplió frecuencias a América Latina y reanudó la ruta a Santiago de Chile. Durante el año también registró un "fuerte crecimiento" en las rutas a Boston y Nueva York, "a medida que se desarrolla el modelo de largo radio y bajo coste", explican, asociado al crecimiento de la capacidad en un 23,8% en las rutas a Norteamérica. Todo esto fue posible gracias a la entrega de dos nuevos aviones Airbus A330-200 arrendados.

Su crecimiento en los últimos ejercicios ha sido significativo: en 2023 aumentó la capacidad operada desde Barcelona en un 32,4% frente a 2019, aunque si se compara a nivel global, está un 32,8% por debajo de la de entonces debido a la interrupción de las operaciones en París-Orly. Pese a todo ello, ofreció un 33% más de asientos-kilómetro que en 2022, con la mayor tasa de ocupación del grupo IAG: sus aviones van llenos, de media, en un 93,4%, dos puntos por encima de Vueling, seis más que Iberia y diez arriba de British Airways.

Para este 2024, IAG ha desvelado que están previstas "nuevas inversiones" y se pondrá en marcha una nueva ruta a Miami, que comenzará a finales de marzo con vistas a llegar consolidada a la temporada alta del verano. También ampliará los asientos para volar a Boston, Nueva York y Los Ángeles, donde los dos primeros destinos podrían ser cubiertos con los nuevos aviones. Con la consolidación de Level, el holding aeronáutico aspira a seguir ampliando su cuota de mercado a ambos lados del Atlántico. En la actualidad, IAG y sus socios poseen una cuota de mercado del 32% en el llamado Atlántico Sur, con 45 vuelos diarios hacia y desde el Caribe y Sudamérica.