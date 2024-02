La huelga del personal de tierra de Lufthansa obliga a cancelar entre el 80% y 90% de los vuelos el miércoles

La huelga del personal de tierra de distintas compañías del Grupo Lufthansa, convocada por Verdi para este miércoles y jueves, ha provocado la cancelación de entre el 80% y 90% de los vuelos programados en los aeropuertos de Frankfurt, Munich, Hamburgo, Berlín y Düsseldorf en el día de mañana.

En concreto, las protestas comenzarán este miércoles a las 04.00 horas y finalizarán el jueves a las 07.10 horas, según el comunicado del sindicato alemán.

El telón de fondo de esta huelga son las negociaciones salariales en curso en todo el Grupo para los aproximadamente 25.000 empleados en plantilla de Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services y otras empresas del Grupo.

Update on the announced warning strike:

There will be extensive restrictions to the flight schedule on 7-8.02.2024. We currently assume that around 10 to 20 percent of the flights will be possible on February 7. Guest who are affected by flight cancellations will be informed by… pic.twitter.com/ic307LZ9gA