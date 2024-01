Una joven discapacitada denuncia que Ryanair le impidió viajar porque su silla de ruedas incumplía las medidas

Una discapacitada denuncia que Ryanair le impidió viajar porque su silla de ruedas incumplía las medidas

Una joven con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas ha denunciado que la aerolínea irlandesa Ryanair le impidió viajar desde Sevilla a la ciudad italiana de Milán alegando que su silla incumplía las medidas exigidas.

En las redes sociales la joven asegura que preguntó si había algún problema para viajar con la silla y que desde la aerolínea respondieron que la silla tenía las medidas correctas y podía embarcar.

Sin embargo, añade que cuando se encontraba dentro del avión le informan de que la silla no tiene las medidas correctas y que no puede volar, por lo que la compañía ofrece dos opciones: "Que yo no volase o volar y estropear el 'joystick 'de la silla, sin que nadie me pudiera garantizar si allí en Italia me lo iban a poder arreglar", dice la joven en el video que ha difundido en redes sociales.

"Esto son mis pies y mis manos. Cómo me iba a mover por Italia si no logro arreglar eso, no tiene ni pies ni cabeza", añade.