El taxi pide más cámaras en los vehículos

Los diputados del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, David Arranz y Carmen Rouco, han mantenido un nuevo encuentro con representantes de la Asociación Autotaxi de Zaragoza. En esta ocasión, el aumento de la instalación de cámaras en los taxis de Zaragoza, tras las agresiones sufridas, ha motivado la visita de los parlamentarios autonómicos.

El encuentro, que se ha celebrado en la sede de la Asociación Autotaxi, ha servido para tomar el pulso a las reivindicaciones del sector y canalizar iniciativas por parte del grupo parlamentario.

Desde la Asociación Autotaxi de Zaragoza, su presidente Miguel Ángel Perdiguero ha señalado una demanda relacionada, de forma especial, con el Centro de Metrología Español (CEM).

"Entendemos --ha comentado-- que si un vehículo tiene cierto interés en el sector del taxi, previa comunicación y argumentación, se debería incluir en CEM por el propio Gobierno de Aragón. Esto ahorraría al sector tiempo a la hora de instalar los taxímetros, y dinero, puesto que no necesitaríamos proyectos de un ingeniero".

Por otra parte, Perdiguero se ha referido a la reivindicación sobre ITV y taxímetros al argumentar que es un proceso que "se agilizaría si, como pasa en Madrid, se informatizara el sistema de precintos".

También, ha aludido a la posibilidad de que estos conductores se hagan "verificadores de taxímetros, algo que agilizaría el proceso, ya que en el mes que dura la revisión ordinaria los vehículos nuevos tienen que esperar días para que le den cita y poder pasar las revisiones para cambiar la clasificación del vehículo, y son días de trabajo perdidos".

Finalmente, desde la Asociación Autotaxi, y en relación a las VTC, han reclamado "que cumplan, que hasta ahora no se está cumpliendo. Debe transcurrir un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación y la prestación del servicio. No pueden circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hayan contratado previamente el servicio".

Han recordado que todo ello ya lo recoge el decreto ley del Gobierno de Aragón han recordado. "Debiera existir un régimen sancionador propio, como ya existe en otras comunidades", han manifestado desde la Asociación Autotaxi porque el cumplimiento de las sanciones normalizaría la relación entre taxis y VTC", han subrayado.

Desde el grupo parlamentario de VOX se ha calificado de "muy positivo" el encuentro. Además, se ha mostrado el "firme compromiso" de trasladar al Gobierno de Aragón aquellas reivindicaciones cuya solución requiera la acción del Ejecutivo autonómico.