Freenow, la app para moverse en taxi por Zaragoza

Freenow, la superapp de movilidad de Europa, llega a Zaragoza con el fin de ofrecer el servicio de taxi de una manera cómoda y sencilla a través de una solución de movilidad digitalizada.

La app acaba de empezar a funcionar en Zaragoza dentro del plan de expansión de la compañía dentro del que contempla llegar a diez ciudades en 2023. Aunque la aplicación ofrece más servicios de movilidad, en la capital aragonesa arranca con el servicio de taxi. Precisamente, el objetivo es también ayudar a los taxistas en su proceso de digitalización.

Freenow está diseñada para que "cualquier taxista que tenga el permiso municipal de conductor de taxi de la ciudad de Zaragoza pueda trabajar con la plataforma", afirma Isabel García Frontera, directora general de Freenow España, a elEconomista

Los taxistas interesados en trabajar con Freenow solo tienen que descargarse la app, en la App Store o Play Store, poniendo FREENOW para taxistas. Tras este paso, deben rellenar sus datos y, tras su comprobación por parte de la plataforma de que la documentación aportada es correcta, "nos ponemos en contacto con cada uno de ellos para activarlos en la app".

La aplicación no asigna viajes a los taxistas, sino que cada taxista decide libremente, desde los servicios que la app le ofrece, cuáles acepta y cuáles no. Además, la plataforma no exige exclusividad al taxista ni tampoco un mínimo de permanencia para registrarse en la app. Tampoco hay que pagar cuota de entrada ni de salida.

"Lo prioritario para nosotros y que pedimos a los taxistas que deciden colaborar con la app de Freenow es ofrecer un servicio de calidad. Nos enorgullece trabajar con los mejores profesionales del sector del taxi, priorizando el trato personal, la puntualidad, la limpieza del vehículo y la percepción de seguridad en todos los trayectos", añade.

De carra al usuario, gracias a la integración de servicios de pago y de los proveedores de movilidad, puede hacer la reserva del servicio de transporte directamente desde la app.

Aunque en Zaragoza se ofrecerá solo inicialmente el servicio de taxi, Freenow no es solo para reservar este tipo de transporte. La app, líder e movilidad en Europa, también incluye otras opciones de transporte posibles, siendo la única superapp que aglutina todas las alternativas de movilidad en una única plataforma.

De este modo, también comprende coches compartidos (de la mano de SHARENOW y Zity), motos eléctricas (Cooltra), bicis eléctricas (Cooltra, RideMovi y Dott) y patinetes (TIER, Dott y Voi). "Todos estos servicios se pueden reservar a través de la app de FREENOW para disfrutar de una movilidad segura, cómoda, ágil y sencilla", incide la directora general.

"No sumamos más vehículos a las ciudades, sino que incorporamos a nuestra aplicación los vehículos de nuestros socios. En estos momentos, ninguno de nuestros socios opera en Zaragoza, pero trabajaremos para poder ofrecer aquí más opciones de transporte dentro de la app de Freenow", matiza Isabel García.

Más de 10.000 taxistas

Freenow empezó a operar en España hace 11 años, comenzado en Barcelona y después en Madrid. Desde ese momento, se ha ido expandiendo por España, estando ahora presente también en Valencia, Málaga, Sevilla, Asturias, Alicante, Castellón y, ahora, Zaragoza.

Actualmente, suma más de 10.000 taxistas en las nueve ciudades españolas en las que opera y 8.000 patinetes, bicis, motos eléctricas y coches compartidos. Además, tiene más de 48 millones de usuarios en nueve países y opera en más de 150 ciudades europeas.

En 2022, Freenow se convirtió en la primera plataforma mobility-as-a-service (MaaS) de Europa al integrar el transporte público en la app, concretamente, en Alemania.