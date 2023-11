El consorcio de transportes prepara un planificador a tiempo real para 2024

Eleconomista.es ha pasado un día en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Durante la visita, Pablo Rodríguez Sardinero, gerente del consorcio, ha contado cómo funciona la institución, cómo ha evolucionado desde su fundación y hacia dónde se dirige, haciendo especial hincapié en la innovación tecnológica y la importancia que tiene la aprobación del próximo mapa concesional, que se estima que se apruebe para 2024 "si no hay prórrogas". También desde el consorcio reiteran que el modelo de la Comunidad de Madrid es un referente. "Es un modelo único en el mundo. Aquí vienen muchas empresas y muchos gobiernos de otros países a ver el modelo", comenta Rodríguez Sardinero.

El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid (CRTM) ha sido un pilar fundamental en la gestión y mejora del sistema de transporte público en la Comunidad. Este organismo, creado en 1985 por la Asamblea de Madrid, desempeña un papel crucial al aglutinar las competencias tanto de la región como de sus ayuntamientos en lo que respecta al transporte público regular de viajeros. Su misión es proporcionar una movilidad eficiente, sostenible y accesible para los ciudadanos madrileños.

El CRTM opera como un Organismo Autónomo de la Comunidad de Madrid y su creación marcó un hito en la evolución del transporte público en la región. Su papel se ha vuelto cada vez más relevante a medida que la Comunidad de Madrid ha experimentado un crecimiento constante de su población y un aumento en la demanda de movilidad.

Esto se ve reflejado en que en el año 2022 la Comunidad de Madrid fue testigo de una intensa actividad en su sistema de transporte público, con un total de 1.362,7 millones de viajes registrados. El Metro de Madrid lideró el camino con 571,7 millones de viajes, seguido de cerca por la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que registró 372,9 millones de viajes. Los servicios interurbanos movilizaron a 230,2 millones de viajeros, mientras que Cercanías y el Metro Ligero contribuyeron con 166,7 millones y 21,2 millones de viajeros respectivamente. Las funciones y objetivos del CRTM son variados, pero todos convergen en un propósito común: garantizar un sistema de transporte público de alta calidad. Algunas de sus principales responsabilidades incluyen:

La planificación de las infraestructuras de transporte público de viajeros. Esto es una de las tareas cruciales que desempeña el consorcio, abarcando desde la expansión de la red de metro y autobuses hasta la construcción de nuevas estaciones y paradas.

La planificación de los servicios y coordinación de los programas de explotación por la cual la institución trabaja en estrecha colaboración con los operadores de transporte público para coordinar los horarios, rutas y servicios.

Uno de los puntos más destacados del consorcio es la definición de un sistema tarifario integrado. Esto significa que los usuarios pueden utilizar una sola tarjeta o billete para acceder a múltiples modos de transporte público, como el metro, autobuses, trenes de cercanías y tranvías. Por otro lado, el CRTM también se encarga de tener un marco estable de financiación con el objetivo de garantizar la financiación sostenible del sistema de transporte público.

El control y seguimiento de la gestión económica de los operadores es otra de las funciones del consorcio. Y, por último, trabaja en la creación de una imagen global del sistema.

Promoción de la movilidad

El consorcio no solo se enfoca en proporcionar servicios de transporte público de calidad, sino que también trabaja en la promoción de la movilidad sostenible y la reducción del impacto ambiental. La ampliación de la red de transporte público, la incorporación de vehículos más ecológicos y la promoción del uso del transporte público son algunas de las estrategias implementadas para lograr estos objetivos.

No obstante, a pesar de todos estos avances, el consorcio está realizando un arduo trabajo para que en aproximadamente un año se apruebe el primer mapa concesional de la Comunidad de Madrid. Con este mapa concesional se pretende "optimizar las rutas". Se estudia la posibilidad de poner en marcha nuevas líneas y paradas. Y en paralelo se está trabajando en la renovación de "2.000 autobuses en un plazo medio de 10 años", apunta Rodríguez Sardinero. Es importante señalar que actualmente el consorcio está estudiando qué características deben tener esos autobuses para cumplir con los objetivos climáticos, ser a su vez funcionales y que las empresas concesionarias puedan asumir el coste de los mismos.

Caminando hacia el futuro

Uno de los pilares fundamentales del consorcio de la Comunidad de Madrid es que se ha erigido como líder en la gestión en tiempo real del transporte público, gracias al trabajo del Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público de Madrid (Citram). Este centro se ha convertido en un referente mundial en movilidad inteligente y juega un papel crucial en la coordinación de la red de transporte de la región.

El Citram es un espacio en el que un equipo de 20 personas trabaja, dividido en tres turnos, brindando atención durante las 24 horas del día, los 365 días del año. "Este centro es responsable de gestionar una media de 14.000 incidentes al año en la red de transporte público de la Comunidad de Madrid", cuenta el responsable del CITRAM.

Este centro ejerce un control sobre una amplia red de transporte público que incluye más de 40 operadores, tanto públicos como privados, que ofrecen diversos servicios y utilizan varias infraestructuras. Estos van desde autobuses urbanos e interurbanos, trenes de Renfe Cercanías hasta las extensas redes de Metro de Madrid, Metro Ligero y tranvía. La gestión del CITRAM es fundamental para optimizar en tiempo real los cerca de 1.550 millones de desplazamientos que los madrileños realizan cada año en transporte público en la región.

Es importante destacar que el Centro de Innovación y Control es un referente internacional en la aplicación de conceptos de movilidad inteligente. Esto se respalda con más de un centenar de visitas de delegaciones internacionales interesadas en conocer sus características y funcionamiento. La infraestructura tecnológica del centro incluye el acceso a más de 10.000 cámaras de vigilancia de los diferentes operadores de transporte, permitiendo la recopilación de información en tiempo real, tanto de la situación de las infraestructuras como de los vehículos que monitorea.

El Citram también se encarga de supervisar el cumplimiento de horarios de servicio y el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, como ascensores, escaleras, climatización y ventiladores, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad para los usuarios.

Todos los datos que se reciben en tiempo real se analizan utilizando herramientas digitales diseñadas específicamente para el centro, lo que permite una resolución ágil de las incidencias que puedan surgir, en un entorno de colaboración y coordinación entre los distintos agentes del transporte. Además, el Citram se coordina estrechamente con otros centros de control en la región, como los de Metro de Madrid, EMT, Cercanías, Madrid Calle 30 o DGT, para lograr una mejor colaboración ante cualquier evento público que pueda tener repercusión en el sistema de transporte público.

En comunión con el CITRAM, el consorcio cuenta con un centro de innovación del transporte en el que se están estudiando diferentes tecnologías para ir implementando si lo consideran positivo. "Nuestra estrategia de digitalización pasa por la virtualización de la tarjeta de transporte público, que puedas pagar con el móvil, llevando ahí la tarjeta. Pasa por un mobility as a service, una integración de varios modos de transporte públicos, privados. Pasa por un planificador de viaje a tiempo real con todo, no solo transporte público, sino viajes multimodales en todo tipo de modos de transporte", exponen. Es importante recalcar que exceptuando el planificador de viajes a tiempo real, el resto de proyectos y tecnologías se encuentra en estudio y testeo, pero no quiere decir que todas ellas se pongan al servicio de los usuarios si el consorcio no lo considera necesario.

En cuanto al planificador de viajes a tiempo real, se encuentra actualmente en pruebas internas y se espera que salga a la luz a lo largo de 2024. "En este momento estamos haciendo un piloto, con pruebas reales, no públicas y para 2024 habrá una primera fase", adelantan desde el CITRAM. "Nuestro planificador va a dar el tiempo real. También tenemos una política de datos abiertos que se va a compartir y se va a poner a disposición toda la información en tiempo real, pero la aplicación del consorcio será la que tenga las actualizaciones, la información más real", continúan explicando.