"Te levantas en algún cinco estrellas y no sabes si estás en Berlín o Barcelona, nuestros hoteles son Sevilla, Jerez, El Rocío"

Marisa C. de Azcárate es la presidenta del grupo Kaizen, propietario de los hoteles Casa Palacio María Luisa (Jerez de la Frontera), La Malvasía (en el Rocío) y Don Ramón (Sevilla). Tres establecimientos que compiten en el segmento del gran lujo en Andalucía con personalidad propia. Kaizen acaba de ser galardonada en los World Travel Awards como la mejor cadena hotelera independiente de Europa y su establecimiento de Jerez como el mejor hotel boutique de España.

¿Cómo marcha el despegue del Hotel Don Ramón en Sevilla, su última apertura?

Espectacular. Después de la experiencia de Jerez, y Malvasía, en Sevilla desde el minuto uno hemos tenido el hotel prácticamente lleno. Abrimos en Semana Santa después de un año de retraso por las obras. Siempre me gusta hacer una apertura más gradual, rodar un poco, con poca gente, pero desde el primer momento no ha habido un respiro, hemos estado prácticamente llenos.

¿Está respondiendo la demanda a lo que tenían previsto de un público mayoritariamente internacional?

Sí, tenemos un 80% de público internacional. Había demanda de un hotel así, de categoría superior. Lo vemos en la respuesta que hemos tenido desde el inicio. La gente se va contenta.

Personalidad

Compiten en un segmento premium en Sevilla con otros establecimientos de firmas internacional. ¿Cómo se adaptan?

En Andalucía se necesita subir el nivel de la hostelería en general. Tenemos muchos turistas y muchos hoteles, y se necesita de todo. Pero hay que subir el nivel para ese cliente que busca un viaje más de experiencia y de confort lo obtenga. Y dentro de esa idea de subir el nivel, que se está haciendo, dentro de los hoteles de cinco estrellas, en Europa y Norteamérica se está estandarizando mucho el gran lujo. Uno va a un hotel y hay de todo lo que se puede pedir a un cinco estrellas, pero las habitaciones son iguales, con colores neutros, mobiliario que no moleste, que le guste a todo el mundo. A veces lo que se aprecia es el hotel con personalidad diferente.

Nosotros tenemos el criterio de que hay que usar mucha tecnología, que no se ve, para realzar el confort: Aire acondicionado silencioso, estancias odorizadas, aislamientos … La tecnología da confort. Escogemos localizaciones buenas,no a dos minutos de lo bueno sino en lo bueno. Y también escogemos edificios patrimonialmente importantes y los recuperamos. La decoración es contemporánea, refleja el lugar donde estás. A veces te levantas en un cinco estrellas y no sabes si estás en Berlín o en Barcelona. Sin embargo te levantas en un Kaizen y es Sevilla, es Jerez o es el Rocío.

El hotel es parte de tu experiencia en la ciudad, desde que lo pisas y comienzas a descubrirlo. Los hoteles con personalidad facilitan la experiencia. Los standar, por muy confortables que sean no son tanta experiencia.

¿Qué opina Don Ramón del hotel Don Ramón?

Está encantado (ríe). José Ramón, mi marido, tiene bodegas en Jerez (La Guita, Valdespino, Real Tesoro, se ha asociado con Macallan) y tenemos muchas sinergias. Jerez por ejemplo, es número uno en flamenco, caballos y vino, y las visitas a bodegas son demandadas.

Más oferta

¿Hay hueco aún en Sevilla y Andalucía para nuevos establecimientos este segmento de gama alta?

Hay muchos hoteles que se están haciendo pero más se están rehaciendo, remodelándolos para subir de categoría. Están subiendo el nivel de la oferta, y eso es bueno. Lo que Andalucía puede ofrecer a un turista es impresionante. Hay gente que mueve el turismo fenomenal con la mitad de lo que tenemos aquí. Pero también tenemos que disponer de una oferta de alojamiento buena no sólo para atraer al turista, sino para que vuelva por la experiencia, que lo recomiende. Que se levante el último día pensando en volver. Y en eso el alojamiento es importantísimo.

Con las cifras actuales que maneja el sector, ¿encuentran financiación, el turismo atrae dinero?

El sector atrae dinero y los políticos dicen que van a dar ayudas: para contratar, para tecnología, para recuperar patrimonio. Y en teoría las hay. Pero luego no llegan nunca. Nosotros hemos hecho Don Ramón con cero ayudas, hemos recuperado el entorno, tenemos 35 personas trabajando. La burocracia es difícil, hay que empezar las obras por los inversores … Yo no conozco a nadie que haya recibido ayudas. Y cuando empiezas ya asumen que lo puedes hacer tú sólo. El turismo de calidad es un motor de nuestra economía, y no se entienden tantas dificultades. Andalucía necesita renovación y para renovarse hay que invertir.

En lo relativo a la burocracia, la normativa de cinco estrellas nueva hay que modificarla. Nosotros la hemos pasado. No con una declaración responsable, sino pasando la inspección. Creo que somos los primeros en Sevilla, Pero es una normativa que está hecha para hoteles muy grandes, con a gran escala que puntúan más. Pero un hotel pequeño puede ser más gran lujo que uno grande. Nosotros no tenemos hoteles de más de 40-50 habitaciones. Compaginamos exclusividad con rentabilidad. Esas 35-40 habitaciones me dan la suficiente rentabilidad para explotar el hotel como a mi me gusta, pero también me permiten dar exclusividad. Yo con 80 personas circulando por el hotel la tengo. Con 300 personas no puedes tenerla, la pierdes. Y el gran lujo también es personalización, atención exclusiva. Pero el sistema de puntuación no distingue esto y favorece a los hoteles grandes.

Usted viene de familia industrial. ¿Cómo la atrajo la hostelería?

Yo he trabajado muchos años en la industria familiar, con mi padre. Cuando fallece acabé vendiendo participaciones y salí de la empresa familiar. Me planteé qué hacer. Con 55 años. Por casualidad, comprando una casa en Jerez, nos enseñan en Casino Jerezano. Muy grande para una casa. Pero se me ocurrió la idea de poner allí un hotel muy especial. Yo veía que no había ninguno, pero que había nicho de mercado. Mi idea era sólo un hotel para tener actividad empresarial. Pero una cosa lleva a la otra. Ya vamos por tres hoteles estupendos con proyectos de ampliación.

¿La sostenibilidad se valora?

Hay cada vez más conciencia. Por un lado la tecnología nos da eficiencia energética, y también confort. Y eso se nota. Hay hoteles para todo. Para un viaje de trabajo, un hotel de negocios es ideal, pero para una experiencia no, y yo cuando viajo busco la experiencia completa. Es lo que se busca al elegir el hotel, que sea parte de la experiencia. Pero también se valora la sostenibilidad. En hoteles como Malvasía, en el Rocío, es algo que se exige, se aprecia y se comenta.

Crecimiento

¿Qué planes tienen para Jerez y Huelva?

En Jerez hemos comprado el hotel vecino y un edificio de 2.000 metros para parking y salones de eventos, con lo que tenemos planes de ampliación magníficos, duplicando el jardín y dándole a Jerez un pulmón verde en pleno centro. En la Malvasía ya ampliamos y todavía hay posibilidades de mejorar. En Don Ramón hemos comprado un edificio por la parte trasera y estamos buscando financiación para iniciar la ampliación.

¿Málaga cuando?

Málaga me encanta. Hace siete años hubo una oportunidad pero no entramos. Antes entramos en Sevilla. Pero ahora está imposible, carísimo. No queremos crecer por crecer, sino de forma equilibrada y armónica. Estoy disfrutando de cada minuto de cada hotel, con mucho cuidado de consolidarlos como tiene que ser. Tenemos Málaga en mente. A mi me gusta el arte, y Málaga ha crecido muy inteligentemente de la mano del arte. Hoy es un destino de primer nivel en el ámbito de la cultura, con sus museos, sus teatros, musicales, arte en las calles … Saldrá si hay una oportunidad.

¿Y otros destinos de inversión como Madrid o Barcelona?

Hemos crecido de forma natural, conforme han salido oportunidades. Hemos comprado bien y hemos invertido mucho en recuperación y tecnología, Pero no hay una necesidad imperiosa de crecer. Aunque estamos abiertos.