La cadena de lujo Marriott apuesta por hoteles de tres y cuatro estrellas ante la elevada demanda

Marriott International es la primera hotelera del mundo por número de habitaciones con una cartera de más de 8.6000 establecimientos en cerca de 140 países y territorios. El grupo estadounidense está muy centrado en el segmento lujo, de hecho, acaban de abrir un nuevo hotel en el centro de Madrid. Pero están ampliando horizontes y han decidido ampliar su ámbito de actuación e incluir en su cartera hoteles midscale, es decir, de tres o cuatro estrellas.

Para poder cumplir este propósito acaban de anunciar el lanzamiento de la marca Four Points Express by Sheraton. La compañía explica que esta decisión busca "respuesta al aumento de la demanda de alojamientos de confianza y asequibles en Europa, Oriente Medio y África por parte de los consumidores".

El primer hotel de la marca se situará en Reino Unido a menos de 500 metros de la estación de Euston y a un kilómetro de la estación de King's Cross y St Pancras International. Se espera que Four Points Express by Sheraton London Euston abra sus puertas en 2024, el cual —tras una remodelación de la propiedad actual— ofrecerá 201 habitaciones.

Además, Marriott ha firmado ya dos hoteles en Turquía, en Antalya y Bursa. Four Points Express by Sheraton Antalya tiene planeado ofrecer 52 habitaciones después de que finalice su conversión a finales de 2023. En Bursa, el Four Points Express by Sheraton Bursa Nilüfer ofrecerá a los huéspedes un hotel situado cerca de la autopista que conecta Bursa, Estambul e Izmir.

"Nos complace dar impulso al crecimiento de Marriott International en el segmento midscale con el lanzamiento de Four Points Express by Sheraton. Esta nueva marca surge de una meditada labor de investigación, diseño y localización dirigida a ofrecer a los viajeros midscale los elementos esenciales para una estancia que cubra los propósitos de cada viaje al precio adecuado", comenta Satya Anand, presidente de Marriott International para EMEA.

"El segmento midscale ostenta una posición resiliente en la industria: actualmente representa cerca de 1,2 millones de habitaciones en EMEA, y el 68 % de las habitaciones no pertenecen a ninguna marca. Four Points Express ofrecerá a los propietarios de hoteles la oportunidad de capitalizar los potentes sistemas de distribución de Marriott International y el galardonado programa de fidelización Marriott Bonvoy, con una oportunidad de conversión asequible, unos términos competitivos y un modelo de diseño operativo sencillo", detalla el directivo.