Meliá y Paradores reclaman el uso de los fondos Next Generation para transformar el sector

El sector turístico español puede sacar una visión positiva de la crisis económica que ha vivido el país en los últimos tres años: "Se trata de una industria muy competitiva y que responde muy bien a las adversidades", así lo ha asegurado Pedro Saura, presidente de Paradores, este martes durante la primera jornada del foro ITH Innovation Summit.

El coloquio ha contado también con la participación de Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International.

Ambos directivos han destacado la importancia que deben jugar los fondos Next Generation en la transformación del sector, tanto, que apuntan a que son uno de los retos que se deben enfrentar en el corto plazo. "Hay que centrarse en el uso de los fondos Next Generation. Todavía hay una parte que no se ha concedido y nos tenemos que asegurarnos que va a crear impacto en la transformación del destino", ha apuntado el principal espada de Meliá.

El CEO del grupo hotelero ha reclamado que esta financiación no está llegando a los principales destinos turísticos. "Entiendo que se ha asignado ya una parte parte importante, pero pero hecho de menos más financiación donde se concentra el 70% del turismo. Son destinos que nos han dado muchas alegrías y si no invertimos en ellos se van a quedar desfasados", ha matizado.

Para Saura, las ayudas procedentes de la Unión Europea son "una buena oportunidad para transformar el sector" y caminar hacía la cuarta revolución industria, que ya se está produciendo.

Para que estos fondos lleguen de la manera más eficiente posible a esta industria, es imprescindible la colaboración público privada, sobre todo, después del cambio de mapa político que se ha producido en el país tras las últimas elecciones autonómicas. Hay que tener en cuenta que muchas competencias turísticas están transferidas a las comunidades autónomas.

"A corto plazo la colaboración publico privada es uno de los principales retos a tener en cuenta. Sobre todo, tras este nuevo mapa que nos han dejado las elecciones autonómicas. Tenemos que mirar con los nuevos dirigentes que se nombres el modelo turístico que queremos todo", ha detallado Escarrer.

Para el CEO de Meliá es vital que las normas y leyes que tomaron los gobiernos anteriores y que están funcionando no se cambien y/o se supriman con el cambio de color en los parlamentos regionales: "Lo que les pediría es que se dejen de partidismo y que si las cosas son buenas se dejen las adaptaciones".

Pérdida de talento

El Covid-19 produjo una salida de masiva de trabajadores hacia otros sectores menos perjudicados por la crisis, con mayor estabilidad y menor estacionalidad. Una pérdida de talento y mano de obra que la industria turística todavía no ha sabido recuperar por completo.

"La atracción de talento es un reto por tres razones. En primera lugar porque se ha perdido población joven. En 2007 población de entre 16 y 39 años eran cerca de 13 millones de personas, ahora ha caído hasta los 8,8 millones. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay otros sectores más competitivos, nosotros no podemos ofrecer teletrabajo, por ejemplo. Y tercero, necesitamos nuevas aptitudes, las condiciones del trabajo tienen que mejorar. Si somos buenos desde el punto de vista social es un atractivo pero hay una parte que tiene que ver con la reputación", ha explicado el presidente de Paradores durante su intervención en el foro ITH Innovation Summit. Para Saura la revolución tecnológica puede ayudar a resolver este problema.

Escarrer lo tiene claro: "Algo hemos hecho mal". "Muchos empleados se han ido buscando más estabilidad y ahora tenemos que ser capaces de atraerlos y retenerlos y que se labren un futuro en nuestras empresas", ha añadido.