The Signature Level o cómo elevar el turismo de lujo en Ibiza a un nuevo nivel

Año tras año el turismo "premium" continúa ganando nuevos adeptos. Un perfil de viajero cinco estrellas que demanda una experiencia inconfundible y personal. En este sentido, la apuesta de Palladium Hotel Group por el turismo de lujo ha alcanzado una nueva cota gracias a su esfuerzo por ofrecer a los viajeros más exigentes un servicio único.

Esto se materializa en el programa The Signature Level, una selección de beneficios exclusivos diseñados para elevar aún más la experiencia Infinite Indulgence - el servicio all inclusive de Palladium Hotel Group - no sólo en el Caribe, sino también en Europa. The Signature Level se encuentra disponible en los hoteles TRS Ibiza Hotel en la isla de Ibiza, en Grand Palladium Sicilia Resort & Spa en Italia, y en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa en Brasil.

Este servicio está pensado para conectar con el destino, elevar la experiencia vacacional y ofrecer a los usuarios una selección de ventajas que suponen una completa reinterpretación del servicio todo incluido, elevando la experiencia en estos hoteles a una verdadera estancia cinco estrellas. Con un servicio de check in y check out VIP, alojamiento sólo en las mejores suites, acceso a zonas exclusivas para huéspedes de The Signature Level dentro de los propios hoteles, servicio de butler personal, prioridad en las reservas de los restaurantes y acceso gratuito y con servicio preferencial en los espectaculares Zentropia Palladium Wellness & Spa; la experiencia se convierte en algo absolutamente único e incomparable.

El primer 'adults-only' de lujo

TRS Ibiza Hotel, el primer hotel de la marca de lujo TRS Hotels en Europa, llegó a la isla pitiusa el pasado mes de junio. El hotel de cinco estrellas ubicado en Cala Gració (San Antonio), uno de los lugares más excepcionales para disfrutar de los emblemáticos atardeceres de Ibiza, cuenta con un total de 378 exclusivas suites, algunas de ellas equipadas con bañeras de hidromasaje, tres excepcionales restaurantes, cuatro bares, tres piscinas y una envidiable agenda de actividades, así como los mejores tratamientos y masajes en Zentropia Palladium Spa & Wellness.

Es precisamente en este hotel donde nació el concepto The Signature Level y donde, además de todas las ventajas que el programa ofrece, se encuentra incluido dentro del mismo el servicio Dine out, nunca antes visto en la isla. Pensado como un concepto de experiencias únicas que combina libertad y exclusividad dentro del régimen all-inclusive, permite que los huéspedes puedan ampliar las fronteras de su experiencia y tener acceso a otros establecimientos y experiencias fuera del propio hotel y repartidos por toda la isla de Ibiza: desde menús exclusivos en espacios gastronómicos tan icónicos como TATEL Ibiza; EPIC Infinity Lounge, Minami Japanese Restaurant o Villa Mercedes, entre muchos otros, al privilegio de poder contar con acceso VIP para eventos seleccionados en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, en Hard Rock Hotel Ibiza para la icónica Childrens of the 80's o en la discoteca Hï Ibiza.

Los huéspedes con The Signature Level que quieran relajarse con un cóctel elaborado a partir de una selección de bebidas premium exclusivas para ellos y unas vistas espectaculares podrán hacerlo en la zona exclusiva de hamacas reservada para ellos en Gravity Sky Lounge, ubicadas frente al mar con infinity Pool y servicio de Bar. También tendrán entrada gratuita a la experiencia Sunset en Gravity Sky Lounge con servicio de bebidas incluido a partir de las 19:30h y contarán con una piscina y zona de hamacas exclusiva y con ubicación privilegiada en la zona ÍO. Por otro lado, tendrán también acceso preferencial a las instalaciones de Zentropia Palladium Spa & Wellness sin coste adicional.

El enclave único de Grand Palladium

Grand Palladium Sicilia Resort & Spa se encuentra ubicado en un enclave único frente al mar, cuenta con acceso directo a la playa, y es el lugar ideal para familias, parejas y amigos que desean disfrutar de Sicilia de una forma única. En sus instalaciones, totalmente renovadas para la apertura, celebrada el pasado 2021, los huéspedes de este resort de cinco estrellas tienen a su disposición cuatro espectaculares piscinas, multitud de instalaciones deportivas, tres restaurantes a la carta y seis bares, en los que deleitarse con deliciosos cócteles y bebidas refrescantes; así como un magnífico centro de bienestar Zentropia Spa & Wellness.

En esta espectacular isla los huéspedes The Signature Level disfrutarán de reserva prioritaria en los diferentes restaurantes temáticos, de un acceso incluido a Zentropia Palladium Spa & Wellness, y de la piscina y hamacas de Garden, exclusiva para ellos. Durante su estancia también tendrán acceso a carta de bebidas Premium, un desayuno exclusivo o una reserva prioritaria en el Miniclub.

Experiencia paradisíaca

Considerado uno de los mejores resorts de la región de Mata de São João, en Salvador de Bahía, con sus servicios únicos, piscinas cristalinas y acceso directo a la playa, Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa cumple más de una década haciendo realidad el deseo de los viajeros que buscan unas auténticas vacaciones paradisíacas.

Los huéspedes de The Signature Level en este magnífico resort enclavado en el corazón de Brasil, disfrutarán de forma privilegiada del Bar Ondas, ubicado junto a la playa, donde se deleitarán con una cuidada selección de snacks y bebidas premium. Del mismo modo, dispondrán de acceso a la Piscina Segredo con servicio de camareros y Pool Concierge; así como a Bossa Nova Lounge, donde los cafés de especialidad y excepcionales cocktails, serán el objeto de deseo. Además, los huéspedes del programa tendrán a su disposición un menú especial de almohadas, televisio?n interactiva con acceso a plataformas de streaming y preferencia en las peticiones de early check-in o late check-out, transporte climatizado a la playa, así como tarifas preferenciales en los tratamientos de belleza y bienestar de Zentropia Spa & Wellness, o baby-sitting para los más pequeños.