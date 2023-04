Isidoro Alanís (Global Exchange): "No descartamos alguna operación que encaje en nuestro negocio"

Global Exchange acaba de presentar los resultados correspondientes al año 2022 y ya está mirando a 2023. El operador mundial del cambio de divisas en aeropuertos terminó el año incrementando un 160% su cifra de negocio y un 472% su ebitda (resultado bruto de explotación). De cara a este ejercicio, la compañía espera lograr datos históricos. "Estimamos que podemos alcanzar esa cifra mítica de los 60 millones de ebitda", explica a elEconomista.es Isidoro Alanís, presidente y consejero delegado de Global Exchange.

No solo buscan que el ebitda sea de récord. Si las previsiones no fallan, el grupo espera alcanzar una cifra de negocios de 260 millones de euros frente a los 217 millones de 2022 y por encima de los 156 millones de ingresos de 2019.

Esto se traducirá en operaciones por valor de 2.000 millones, frente a los 1.400 millones de euros de euros de 2019, antes de la pandemia. En 2021, el volumen de operaciones fue de 1.800 millones. Además, espera alcanzar la barrera de los 10 millones de clientes.

Esto será posible gracias a la recuperación que está viviendo el sector turístico en los últimos meses. La compañía está presente en 23 países y destaca que en lo que va de año están observando un crecimiento mucho más rápido que en 2022. Esto en gran parte se debe a la reapertura el pasado mes de diciembre de las fronteras de China tras cerca de tres años cerradas. "Tenemos un crecimiento importante en la zona de Australia y Hong Kong, que hasta prácticamente diciembre no había levantando las restricciones, entonces estamos notando una recuperación muy importante", apunta el directivo.

Este crecimiento está contemplado en su plan estratégico 2022-2026 y aunque no ha querido desvelar los detalles de su hoja de ruta para los próximos años, sí explica que tienen contemplado que todo este crecimiento sea orgánico. Sin embargo, no se cierra la puerta a ninguna posibilidad. "Pero evidentemente no estamos descartando el análisis de algunas operaciones que pudiesen encajarnos dentro de nuestra estructura, dentro de nuestra visión de lo que es nuestro negocio", detalla.

La compañía de cambio de divisas ha contratado a Rothschild para que haga "un análisis adicional de lo que hay en el mercado y las oportunidades", explica el presidente de Global Exchange. Unas oportunidades que todavía están abiertas. "La decisión de dar entrada a un socio todavía no la tenemos tomada y por ahora no está en nuestras actividades a medio plazo", asegura.

Nuevas adjudicaciones

Global Exchange ha ganado el servicio de devolución del IVA en los aeropuertos de Alicante y Málaga. De esta manera, los viajeros extracomunitarios de ambos aeropuertos ya pueden cobrar la devolución en efectivo de este impuesto.

Hasta el momento, las operadoras que gestionaban este servicio -también conocido como Tax Free Refund- en ambos aeropuertos lo hacían ingresando el dinero de la devolución en las tarjetas de los solicitantes, por lo que los usuarios que lo solicitaban podían tardar varios días en disponer del dinero en sus cuentas.

"Este nuevo servicio supone una ventaja para los viajeros extracomunitarios que visiten Alicante y Málaga, ya que estos podrán conseguir la devolución del impuesto de manera inmediata, e incluso, cambiarla a su moneda de origen, antes de regresar a sus países de residencia", expresa Álvaro del Prado Coto, director de la filial en España.

Presente en 23 países

En la actualidad, Global Exchange está presente en 23 países siendo Estados Unidos su principal mercado, seguido del canadiense y el latinoamericano. "Para nosotros España es un país importante, pero no es uno de los más importantes, representa un 15 o 20% de la cifra total de volúmenes", explica el CEO de la compañía.

Que España tenga poco peso en el negocio se explica porque pertenece a la Unión Europea y por tanto el cambio de divisas es menor, en número de clientes es menor. "Con la apertura de los aeropuertos de Alicante y Málaga, que lo hemos hecho la semana pasada, es que prácticamente gestionamos el 100% del pago de los aeropuertos de Tax Free", explica Alanís.