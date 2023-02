Carlos Moreno (Ontime): "Ontime comprará Envialia para reforzar la división de última milla"

En la Avenida Marconi de Madrid se ubica una de las grandes empresas de transportes de España. Allí están los cuarteles generales de Ontime, donde nos atiende Carlos Moreno, consejero delegado, máximo accionista y hasta 2022 también presidente de la compañía. Claro y directo, el ejecutivo desgrana la estrategia de la empresa.

Venimos de un 2022 marcado para la compañía por el crecimiento. ¿Cómo cerraron el ejercicio?

A falta de datos oficiales, porque cerraremos ejercicio en marzo, terminamos el año de crecimiento con más de 640 millones de euros de ingresos y un resultado bruto de aproximadamente 43 millones. La compañía gana dinero a día de hoy, pese a descontar las amortizaciones por las inversiones acometidas para su crecimiento. Esta tendencia positiva no es fruto de la improvisación, sino de un business plan centrado en España, Portugal y Marruecos. Esta hoja de ruta fija que para 2024 la compañía debe alcanzar la cota de los 1.000 millones de ingresos. A la vista de los resultados, estamos bien posicionados para conseguirlo.

¿Cómo explica estos números?

La compañía está enfocada en todas las áreas del transporte. Somos logísticos integrales y tenemos claro cuál es nuestra escala de prioridades: cliente, empleado, proveedor y capital. Los cuatro integrantes de esta pirámide deben ganar dinero con nosotros. De no ser así, nuestra fórmula no funciona.

Dicen que son transportistas integrales. ¿A qué se refieren?

Ofrecemos todo el portfolio de servicios. Nuestras líneas de negocio son cuatro: la carga completa y el grupaje, nuestro negocio P&P y las actividades logísticas y auxiliares.

¿Cuál es la extensión de la compañía en España?

El grupo tiene una gran capilaridad, al apoyarse en 35 delegaciones de marca propia y otras 70 donde la marca está cedida.

¿Con un crecimiento tan constante cómo se traduce a nivel operativo?

Tenemos ahora mismo 380.000 metros cuadrados de suelo logístico en el mercado ibérico, es decir, España y Portugal, pero pretendemos en los próximos 24 meses ampliarlos en otros 300.000, es decir, abriremos aproximadamente 15 centros logísticos en los dos próximos años hasta llegar a 600.000 metros.

"Queremos neutralizar las emisiones en 2027, estamos renovando nuestra flota"

Otra de las claves de estas cifras ha sido su crecimiento inorgánico con la compra de varias empresas en este último año. ¿Continuarán apostando por esta vía?

Sí, de hecho, acabamos de cerrar la compra de Envialia, una compañía en la que anunciamos una alianza en verano y que ahora pasará a estar bajo nuestra propiedad.

¿Cuál es la previsión para cerrar esta nueva adquisición?

Con su compra, llegaremos a los 730 millones de facturación este año y sumaremos otros tres millones a nuestro resultado bruto. La previsión a futuro es eliminar la marca y que se integre en Ontime Proximity.

Una de las novedades en 2022 fue el nombramiento de Alberto Terol como presidente. ¿A qué responde esta medida?

Alberto Terol aceptó el cargo de presidente, que yo ostentaba anteriormente junto al de consejero delegado. El motivo para dar este paso de separar los cargos fue mejorar nuestra RSC (Responsabilidad Social Corporativa). En el consejo, que ha pasado recientemente a ser remunerado, además de Terol y yo, está Enrique de Leiva, Ignacio Moreno y Maria Rosa Arrequeta. Somos cinco consejeros. Cada uno tiene una misión, desde la expansión internacional hasta la política de adquisiciones. Ha sido una decisión en favor de la transparencia hacia nuestros accionistas, entre los que están importantes representantes del mundo financiero del mercado ibérico (Alantra, por ejemplo, ostenta un 10% a través de un fondo de deuda) y que en paralelo ha ido acompañada de otras medidas.

"Abriremos en los próximos dos años centros logísticos hasta llegar a los 600.000 metros"

¿Cómo cuáles?

La RSC no se limita únicamente a la gobernanza. En cuanto a la sostenibilidad, tenemos una política clara para reducir emisiones. Ahora mismo somos la compañía con la flota más eléctrica de España. Solo para este año vamos a comprar 20 tractoras 100% eléctricas. Para las grandes ciudades, la meta es que los vehículos de última milla sean ecológicos, es decir, que pueden ser eléctricos, de gas o también híbridos. En paralelo, estamos desarrollando un plan en pruebas para dualizar los camiones y reducir su huella ambiental. Nuestro objetivo es que la edad media de nuestra flota en 2027 no supere los cuatro años (actualmente el promedio está en cinco), una misión en la que están ayudando los vehículos de las flotas de las empresas que hemos adquirido, como Acotral, una de las compañías que más camiones tiene y que nos está ayudando a bajar la media de edad de nuestra flota.

El proyecto cuenta con varios accionistas. ¿Cómo pueden influir en los próximos años?

Hemos ampliado capital y estamos dispuestos a seguir haciéndolo más veces. Si me preguntas si Ontime va a salir a bolsa, la respuesta es rotundamente no. La compañía no tiene ninguna intención de salir al parqué, ni a corto ni a largo plazo.