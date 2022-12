El porfolio de lujo de Meliá crecerá un 40% en los próximos tres años

Meliá, compañía hotelera líder en España y tercer grupo más grande de Europa, impulsará la expansión de sus marcas de lujo, con una de cada tres de sus aperturas previstas entre 2023 y 2016 siendo de hoteles de lujo.

La compañía está muy centrada en que ese crecimiento sea también sostenible, es por eso, que este año ha abierto las puertas de su primer prototipo de hotel neutro en carbono. El hotel Villa Le Blanc Gran Meliá, ubicado en Menorca, ha supuesto todo un hito en la estrategia sostenible de Meliá, así como para el desarrollo del turismo de lujo en el destino.

Además de esta reciente apertura, la hotelera prepara ya la de algunos hoteles que serán claves en su portfolio de lujo: Palazzo Cordusio Gran Meliá en Milán, Ngorongoro Lodge a Meliá Collection Hotel en Tanzania, ME Malta, ME Lisboa, ME Guadalajara en México, Paradisus Gran Canaria, Paradisus Salinas en Lanzarote, y Gran Meliá Nha Trang en Vietnam.

Como explica Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, "en el mercado actual, el lujo y la exclusividad ya no tienen un único significado, por lo que nuestras marcas de lujo – Gran Meliá, The Meliá Collectión, ME by Meliá y Paradisus by Meliá – cuentan con una visión diferenciada del lujo. Nuestra misión es ofrecer experiencias turísticas responsables y enriquecedoras. Contamos con un impresionante pipeline y nuestras marcas de lujo ya se están consolidando en los principales destinos turísticos del mundo".

En el portfolio de Meliá Hotels International la sostenibilidad es un componente clave y siempre se han fomentado la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad en los ámbitos social, económico y ambiental. Habiendo liderado el ranking de sostenibilidad global de S&P en 2019 y 2020, Meliá fue nombrada la compañía hotelera más sostenible de España y Europa por tercer año consecutivo en 2021. La reciente apertura del hotel Villa Le Blanc Gran Meliá en Menorca estableció nuevos estándares para el compromiso sostenible del grupo, cuyo modelo de negocio responsable se une a su misión de ofrecer las mejores experiencias hoteleras. Desde su apertura, el hotel Villa Le Blanc ha recibido varios reconocimientos como el Premio Rethink al mejor proyecto de rehabilitación y sostenibilidad hotelera por parte de Grupo Habitat Futura, y también ha sido reconocido como la Mejor iniciativa de Sostenibilidad de Baleares, consolidándose como un referente en hotelería sostenible.

En palabras de André Gerondeau, Chief Operating Officer de Meliá Hotels International, "tras el éxito de Villa Le Blanc, estamos encantados de tener este nivel de crecimiento y posicionamiento en el mercado de lujo. Nos estamos convirtiendo, con orgullo y merecidamente, en una de las compañías hoteleras con más potencial gracias a un cuidado portfolio que continuamos reforzando a nivel internacional".