Viajes El corte Inglés se fija como objetivo crecer un 50% en tres años

Viajes El Corte Inglés se ha propuesto crecer un 50% en los próximos tres años apostando por América y Europa y superar así muy ampliamente el nivel prepandemia, sin temor a que la inflación y la previsible recesión global trunquen sus planes, según ha explicado su consejero delegado, Jorge Schoenenberger, en declaraciones a EFE.

"Estamos muy preparados para afrontar los ciclos" económicos, comentó desde Riad, donde se celebra estos días la mayor cumbre mundial hasta el momento del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que integra a la industria privada internacional del turismo.

En una conversación con EFE minutos antes de participar en la cumbre como ponente, el directivo explicó con confianza que, aunque la actividad del sector a nivel internacional aún un 30% por debajo del nivel prepandemia, "la gente ha decidido dedicar más recursos que antes a viajar; gastar más en vivir experiencias".

"También tenemos a favor que el ahorro medio disponible de las familias es mayor", explica. Según sus datos en 2019 rondaba el 8%, al final de este año descenderá tan sólo unas tres décimas y en 2025 rondará el nivel que había en 2018.

A ello se suma que aunque es cierto que cada vez son más las voces que pronostican una inminente recesión mundial, "mientras se respete el pacto de rentas de manera razonable, se suban los salarios y no se destruya empleo, los viajes de negocios -los más perjudicados por la pandemia- tenderán a mantenerse".

"Me da la sensación de que los empresarios van a ser capaces de manejar la parte social con un cierto equilibrio", apunta en este sentido Schoenenberger, que no niega en cualquier caso que su grupo está adaptando su oferta -que "no es ajena a la elevada inflación" que todo lo impregna- para que "todo el mundo pueda viajar con nosotros".

Sobre los salarios de su propio sector, recuerda que todo el sector negocia conjuntamente con los sindicatos. "Trataremos de manejarlo de la mejor manera posible, como hasta ahora", intentando garantizar que "el negocio sea sostenible y salgamos todos bien parados".

Objetivo: crecer en América y EuropaA

Viajes El Corte Inglés se disputa en la actualidad con Avoris el liderazgo de los operadores integrados de viajes (que comercializa viajes propios y de terceros) por tamaño, "seguramente lo estemos liderando por rentabilidad".

El sector está liderado por dos grupos: Viajes El Corte Inglés (Veci) recién fusionada con Logitravel, y por otra Ávoris, del Grupo Barceló y recién integrada con Globalia (Halcón y Travelplan).

"En los últimos dos o tres años ha habido bastantes movimientos de consolidación, porque en este sector el tamaño es muy importante y se necesitan muchas inversiones", resume Schoeneberger.

Según explica, el objetivo del grupo es que hacia 2025-2026 su facturación ronde los 4.500 o 5.000 millones de euros, con una mejora "sustancial de la rentabilidad".

Respecto a sus principales competidores, el directivo considera su negocio está más diferenciado en función del tipo de cliente final, su producto está más diseñado a medida y está determinado a crecer en Europa y América, incluido EEUU.

Aunque Asia y Oriente Medio no entra entre los objetivos prioritarios del grupo, allí prevé impulsar su negocio e banco de camas, así como licenciar y comercializar su tecnología para que operadores locales la usen.

Este operador integrado de viajes (que vende productos propios y también de terceros) cuenta ya con una posición privilegiada en España -donde quiere crecer con viajes de más valor añadido, como los viajes a medida para grandes compañías- y Portugal, así como en Chile y México, por ello, ahora se ha propuesto crecer en Italia, Francia y Alemania, así como en EEUU.

En busca de un socio con el que crecer en el extranjero

Para crecer en el extranjero, Viajes El Corte Inglés va a potenciar su negocio dentro de los grandes almacenes (replicando el modelo de España o el de México, donde tiene puntos de venta en la cadena Liverpool).

Además, busca alianzas como la recién anunciada con Meliá para hacer paquetes de viajes y vacaciones juntos en EEUU, Reino Unido y España. "Estamos trabajando en otros acuerdos", se limita a apuntar Schoenenberger sin querer entrar en más detalles.

La idea es buscar operadores nacionales o internacionales que tengan un sólo producto, como hoteles, parques temáticos, espectáculos o aerolíneas con fuerte presencia en EEUU u otros mercados de interés para el grupo para complementar su oferta y "fabricar experiencias".

Una tercera pata para impulsar su internacionalización es lanzar agencias puramente online como hace la recién integrada Logitravel en España, Portugal, Francia e Italia. Próximamente se sacará en México.

Schoenenberger asegura que la integración de Logitravel -un salto de gigante anunciado en julio de 2021 que le permitió crear una gran agencia de viajes con ingresos prepandemia de más de 3.500 millones, una plantilla de 6.000 personas y medio millar de puntos de venta- va "ya es una página pasada" y "ya se han capturado casi todas las sinergias".

"Ahora ya somos una sola empresa, y estamos centrados en escalar los negocios", afirma el que fuera socio director de Deloitte para el sector turístico.