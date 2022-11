Exceltur reclama un real decreto que regule "el crecimiento descontrolado" de los pisos turísticos

Las opciones de alojamientos turísticos se han duplicado en la última década pasando de 346.21 plazas en 2021 a superar los 687.000 en 2021 según datos de Exceltur. El 82% de este aumento es a consecuencia de la aparición de los pisos turísticos.

Para la Alianza para la Excelencia Turística se trata de "un crecimiento descontrolado", tanto, que proponen al Gobierno un Real Decreto Ley sobre viviendas turísticas que regularice este tipo de establecimientos. "No cuestionamos su existencia, cuestionamos su crecimiento descontrolado", ha asegurado el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda durante la presentación del informe ReviTUR, que analiza el crecimiento de las viviendas turísticas en las principales ciudades españolas.

El lobby que preside Gabriel Escarrer reconoce que uno de los principales problemas de estos alojamientos es que no cumplen la ley, en gran parte porque el marco normativo actual no dispone de instrumentos efectivos para garantizar su cumplimiento. "No se me ocurriría comercializar con Meliá un hotel que no cumpla la legalidad vigente. La ley tiene que ser igual de exigente para todos", ah

La Alianza reconoce que está en conversaciones con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien se ha mostrado "muy receptiva". "Entiende el problema, pero nos ha dicho que es un tema a tratar de manera transversal en el Gobierno. A ver si dura como ministra, y las promesas se pueden llevar a término", agregó Zoreda. "Esto no va de invadir competencias de las comunidades ni abogamos por poner puertas al campo con prohibiciones irreales sobre la existencia de las viviendas de uso turístico, pero éstas tienen que cumplir la normativa como cualquier hijo de vecino".

El Real Decreto propuesto hace hincapié en cuatro apartados. Por un lado, definir la vivienda de uso turístico, con la regulación de un régimen jurídico y un contrato de alojamiento similar al que tienen los hoteles. Por otro, regular a los intermediarios y las plataformas distinguiendo su actuación y responsabilidades. En tercer lugar, reclaman incorporar los usos de vivienda turística en los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible. Por último, piden que las comunidades de vecinos tengan la potestad de controlar estos pisos turísticos emitiendo una autorización previa. "Queremos dotar de una mayor capacidad de decisión a las comunidades de vecinos sobre la prestación de la actividad de alojamiento de los pisos turísticos dentro de sus edificios", ha explicado Óscar Perelli, director de estudios de Exceltur.

El lobby se planteó en un principio presentar una serie de enmiendas a la ley de vivienda para incluir estos puntos, una idea que han descartado porque "el Decreto Ley es más factible, por simplicidad y rapidez", según ha expresado Perelli.

Relacionados El fondo de Abu Dabi ofrece casi 700 millones por 17 hoteles Meliá