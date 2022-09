Destinia batirá en 2022 en un 12,5% su cifra de negocio récord de 2019, hasta los 180 millones

Destinia prevé batir su cifra de negocio en 2022 en un 12,5% con respecto a 2019, último ejercicio antes de la pandemia por Covid-19. En concreto, una de las principales agencias de viajes online que opera en España, proyecta generar al cierre del año 180 millones de euros de ingresos, frente a los 160 millones de 2019, lo que supondría su récord histórico. El crecimiento se eleva al 44% en relación a 2021 (125 millones) y hasta el 140% con respecto a 2020 (75 millones), los dos años más golpeados por los efectos de la pandemia.

Así lo expone el director general de Destinia, Ricardo Fernández, en conversación con 'elEconomista.es'. Para sostener sus previsiones anuales se remite a la positiva evolución en lo que va de curso. Hasta el 31 de agosto, la compañía sumó ventas por 140 millones de euros, lo que representa cerca del 40% más que en mismo periodo de 2019. En septiembre la firma ya está un 5% por encima en términos de facturación y para octubre las reservas "son mayores que en 2019", con una demanda positiva de los turistas de Reino Unido y Estados Unidos, si bien la perspectiva es que en la recta final del año el crecimiento experimentado en los ocho primeros meses se verá moderado. "El objetivo es superar 2019 pero veremos si terminamos en un 40% o en un 15% más", explica Fernández.

La empresa se está beneficiando de la inflación, que propicia que "estemos facturando muchísimo más"

El directivo subraya que 2022 "está siendo un año muy bueno para las agencias que están vendiendo viajes online". La empresa se está beneficiando de la inflación, que propicia que "estemos facturando muchísimo más". No en vano, el precio medio en España era de 40,8 euros por persona y noche en 2019 y ahora es de 49,15 euros. Entre los destinos que mejor están funcionando figuran habituales como Ibiza, Málaga, Salou, Roquetas de Mar o Mojácar. De cara a los próximos meses, Destinia percibe además la recuperación del turismo de congresos (MICE). "Sí, está volviendo", apunta Fernández.

Con una cifra de negocios en máximos de siempre, Destinia enfrenta en el futuro próximo el reto de impulsar aún más su internacionalización. "El 2019 el 60% de nuestras ventas eran en España y ahora ya son el 40%, revela el director general de Destinia, que en la actualidad tiene actividad en 95 países. En este desafío, el foco lo tiene en Estados Unidos, que ya en 2021 supuso su segundo mercado por tráfico y este año es el cuarto –el año pasado fue el primer país donde los viajes se recuperaron–. En el corto plazo la compañía no vislumbra acometer adquisiciones. "No estamos comprando porque no ha habido oportunidades, los precios no han caído y todavía tenemos a un entorno de normalidad para poder valorar los negocios", expone.

Los resultados de Destinia en el presente ejercicio reflejan la evolución de la actividad turística en España, con datos mes a mes que corroboran que la recuperación de los niveles que había en 2019 están cada vez más cerca. Aunque la llegada de turistas internacionales se situaba en julio aún 13 puntos por debajo que hace tres años, en este mes de septiembre el peso en las reservas de los extranjeros para España es ya del 33%, cuando lo habitual, según explica Fernández, es que sea inferior al 20%. Este escenario deriva, sobre todo, por un mayor ajuste del precio -un 17% menos para septiembre que en agosto, cuando lo normal es del 10%-. Franceses, británicos y portugueses soportan el grueso de las reservas y Madrid y Barcelona son los destinos que mejor están funcionando.