Ryanair avisa de que volar a Barcelona será más caro si no se amplía el aeropuerto

Ryanair se suma a la oleada empresarial en favor de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. El consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, advierte que volar hasta y desde la capital catalana será más caro en el futuro si no se ejecuta la obra en la instalación. El dirigente avisa de que Cataluña "se puede arrepentir" si no da su visto bueno a los trabajos ahora que todavía no se llegó al máximo de capacidad del aeródromo.

La aerolínea de bajo coste irlandesa -líder en España- presentó este miércoles su operativa para la próxima temporada de verano. La compañía irlandesa volará a 62 destinos a partir de noviembre, siendo Frankfurt, Burdeos y Newcastle las novedades en el mapa. "Es la planificación más ambiciosa de la historia de Ryanair en Barcelona", apuntó el dirigente.

Sin embargo, la sed de crecimiento de la firma podría verse afectada por la falta de espacio de la instalación. "Se podrían arrepentir de no hacer la ampliación", añadió el directivo. Para empezar, porque se espera que la demanda en Barcelona no pare de crecer impulsada tanto por el turismo como por los viajeros de negocios.

El primer efecto sería una subida de precios; un fenómeno que se va a producir de todas formas en la industria. Ryanair tiene ahora un coste medio de 40 euros por billete, pero admite que rondará los 50 euros en menos de un lustro. Si se limita la oferta en Cataluña, los pasajeros se encarecerán todavía más.

Wilson añadió que limitar la conectividad de la ciudad podría limitar su crecimiento económico. Puso el ejemplo a seguir de Málaga -un habitual en la comparativa con las políticas de Barcelona-, que en los últimos meses ha atraído tanto a empresas tecnológicas como financieras y tiene un aeropuerto bien conectado.

Pero el crecimiento no solo depende de Cataluña, Ryanair también advirtió a Aena de que su política de tasas aeroportuarias puede afectar a su expansión en toda España. La aerolínea pidió que no se suban un 0,7% en 2023, tal y como plantea el gestor. El aumento está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). El directivo recurrió al argumento de la pérdida de competitividad frente a otros destinos en el caso de existir un encarecimiento, aunque en 2022 han bajado un 3,17%.

La presencia de Ryanair en Girona

Mientras, la organización expresó su voluntad de reabrir la base de Girona este verano, que funcionaría de momento como una parada estacional. Wilson no descarta eso sí que pueda mantener su operativa para el invierno de 2023 si la demanda responde.

La firma cerró su base (la primera que abrió en Cataluña) hace un año después de llegar a tener hasta 12 aviones basados en la instalación.

Serán claves los incentivos que la aerolínea pueda captar tanto del Gobierno catalán como de Aena; una de las principales razones que acostumbran a motivar las operaciones en aeropuertos regionales.