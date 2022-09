Estos son los descuentos del abono de transporte para viajar en tren, metro o bus

Comienza septiembre y el regreso a la rutina trae para muchos una alentadora noticia: ya podemos disfrutar de los abonos de transporte gratuitos o con importantes descuentos.

Tal y como estableció el paquete de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas provocadas por la guerra de Ucrania, aprobado a través del Real Decreto-ley 11/2022, se han destinado ayudas a las comunidades autónomas y entidades locales para implementar una reducción del 30 % en el precio de los abonos de transporte. Esta rebaja, efectiva a partir de este 1 de septiembre, podía ser ampliable hasta el 50 % si las propias administraciones de las que depende cada servicio de transporte público así lo decidían, aportando un 20 % adicional de sus propios recursos.

También se puede disfrutar ya de los abonos gratuitos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional, tal y como se estableció el pasado 1 de agosto en el Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte. Además, los servicios Avant OSP se ofertarán al 50 % de su precio habitual para los usuarios recurrentes. Estos descuentos, del mismo modo, estarán disponibles para usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, sin descartar que la medida se pueda prorrogar a partir del próximo año.

En consecuencia, tanto los abonos de tren de competencia estatal como los abonos de transporte regionales, están subvencionados al 30 %, 50 % o 100 % de su coste total.

Abonos de Renfe

Tanto para los viajes de Cercanías, de Rodalies y de Media Distancia Convencional, se han creado bonos multiviajes especiales destinados a aquellos usuarios frecuentes que realicen, como mínimo, 16 viajes en cuatro meses.

Mientras que para Cercanías y Rodalies los clientes deberán abonar previamente una fianza de 10 euros (que se recuperarán al finalizar el periodo de vigencia una vez se verifique que se ha alcanzado la cifra mínima de viajes), para los servicios de Media Distancia, habrá que abonar una fianza de 20 euros.

En el caso de los servicios Avant OSP, que son Media Distancia pero de Alta Velocidad, se aplicará un descuento del 50 % a los actuales abonos que ya se comercializan (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45). También se ha creado un nuevo abono para determinados AVE de menos de 100 minutos de trayecto, principalmente en Castilla y León, con un 50 % de descuento.

Solo las rutas de AVE entre Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora tendrán este descuento, solo en Castilla y León, Aragón y Madrid.

Transporte público autonómico y municipal

En cuanto al resto de servicios de transporte público, los diferentes gobiernos regionales han establecido sus propios descuentos.

Ya sea para trenes, metros o autobuses, la mayoría de las regiones ofertan sus abonos de viaje a un 30 % menos del precio habitual. No obstante, en otras, como en Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid o La Rioja, este descuento es del 50 % para todos o casi todos sus servicios. Destaca el caso de Baleares, donde los abonos y títulos multiviaje del tren de Mallorca estarán bonificados al 100 %.