Así se podrán solicitar los abonos gratuitos de tren a partir del 8 de agosto

El pasado lunes 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte que, entre otras medidas, fijó la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional para usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

Así, se crearán bonos multiviajes especiales para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional, que serán gratuitos para los usuarios que realicen un mínimo de 16 viajes en cuatro meses.

Tanto para los viajes de Cercanías como para los de Rodalies, los clientes deberán abonar una fianza de 10 euros para adquirir el nuevo abono recurrente, que se devolverá al finalizar el periodo de vigencia una vez se verifique la recurrencia por los medios de control previstos.

En cambio, para los servicios de Media Distancia, habrá que abonar una fianza de 20 euros, que se devolverá tras el 31 de diciembre también tras verificar la recurrencia por los medios de control previstos.

"Por ejemplo, un viajero que use el abono mensual para la ruta de media distancia convencional Badajoz-Mérida, que cuesta 153,2 euros al mes, se ahorrará 612,8 euros durante los cuatro meses de vigencia de la medida. Si el viajero usa actualmente el bono diez (31,8 euros por abono), el ahorro de cuatro meses en el Badajoz-Mérida es de 127,4 euros y podrá realizar trayectos ilimitados", expone como ejemplo el Ministerio de Transportes.

Junto con esta medida, Renfe suspenderá la venta de todos los títulos multiviaje y abonos habituales durante los cuatro meses. Solo estarán disponibles para la venta los billetes de un solo viaje o de ida y vuelta con las tarifas habituales.

Descuentos Avant del 50 %

Además, los servicios Avant OSP ofrecerán un descuento del 50 % para los usuarios recurrentes. Así, se aplicará una rebaja del 50 % a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45).

"Tomando como ejemplo una Tarjeta plus 50, que incluye 50 viajes que cubrirían las idas y vueltas en los días laborables de un mes típico, en los 4 meses de aplicación de la medida un usuario que viva en Valladolid y trabaje en Madrid que utilice actualmente un bono de estas características al mes, se verá beneficiado en más de 1.100 euros, al estar bonificado el 50 % del coste mensual del abono que alcanza los 570 euros", ejemplifican desde Transportes.

Cómo solicitar el abono

Para poder disfrutar del abono, y a falta de perfilar el sistema, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha concretado en una entrevista a El Periódico que el próximo lunes 8 de agosto Renfe abrirá en su página web y en su aplicación un registro en el que poder solicitar los abonos.

No obstante, hasta el próximo 24 de agosto no se comenzarán a comercializar. "La idea es que los usuarios se registren con tiempo en la web de Renfe para poder empezar a comprar online los billetes a partir del 24 de agosto de 2022 y durante todo el periodo de vigencia de la medida", ha explicado la ministra.

Del mismo modo, Renfe también habilitará un espacio en su web en el que facilitará toda la información respecto al nuevo sistema de abonos específicos.