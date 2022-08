¿Tienes que ir a recoger a alguien al aeropuerto? Así es como no se paga parking

Muchas veces, cuando entramos o salimos del aeropuerto, vemos una hilera de coches que están aparcados en el entorno del recinto, incluso en lugares donde no se puede estacionar, esperando a que lleguen sus familiares o amigos a los que se han comprometido a recoger.

El objetivo de esos estacionamientos aledaños es el de ahorrarse el costoso parking del aeropuerto ya que, en las grandes terminales (Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia), solo se permite entrar gratis con el coche en el recinto para dejar a los pasajeros que se van. En cambio, para recoger a esas personas que llegan, es necesario dejar el coche en el parking ya que, normalmente, entre que aterriza el avión y la persona sale por la puerta, puede haber un margen de tiempo de 15 o 20 minutos, lo que provocaría grandes atascos en el área de "llegadas", puesto que ahí se juntan los taxis, autobuses de las turoperadoras y las compañías aéreas, junto con el transporte público urbano.

El portal muestra los vuelos de todo el mundo en tiempo real.

Por ese motivo, la estrategia de esos conductores que estacionan en los alrededores del aeropuerto es esperar a que la persona a la que van a recoger les envíe un mensaje de que ya han subido a la zona de "salidas" y así, ahorrarse el parking.

Pero, ¿qué sucede si hay algún problema con el vuelo como un retraso o un desvío a otro aeropuerto? La persona que está dentro del avión no se podrá comunicar con quien le está esperando y, quien aguarda la llegada, al no estar dentro de la terminal, no puede ver los paneles de información donde se actualiza el estado del vuelo.

La solución a este problema se puede subsanar con Flightradar 24, una plataforma gratuita que muestra información en tiempo real del tráfico aéreo alrededor del mundo. Este portal ofrece toda la información de posición, altura y hora prevista de llegada, tipo de avión o compañía, número de vuelo u origen y destino, entre otras cosas. Según el propio portal, su tráfico diario ronda los más de 1,5 millones de usuarios.

A través de su red de 17.000 receptores repartidos por todo el globo, recogen todos los datos de los sistemas de vigilancia ADS-B (Sistema Automático de Vigilancia) y MLAT (Multilateracion) que llevan incorporados la mayoría de las aeronaves (tanto comerciales como privadas). Con los datos proporcionados por estos sistemas, obtienen todos esos detalles para hacer posible el rastreo del vuelo, usando para ello una representación gráfica del mapa de la Tierra, sobre el cual se muestra la ruta trazada por el avión en tiempo real.

El portal tiene una aplicación disponible tanto para iOS como para Android.

Esta herramienta resulta muy útil para saber por dónde está el vuelo de la persona a la que se va a recoger al aeropuerto y ver si sufre algún problema o retraso. Por tanto, ya no es necesario esperar en el coche en los lindes de la terminal a que el pasajero salga, ya que se puede saber si el avión ha aterrizado, todavía está en el aire o ha habido algún problema. De este modo, el conductor podrá organizarse mejor a la hora de salir de casa y llegar con el tiempo necesario para entrar y recoger a su familiar o amigo en la zona de "salidas".

Además del acceso a través de un navegador, Flight Radar 24 cuenta con una aplicación disponible tanto para Android como para iOS totalmente gratis. Aunque también existen planes de suscripción, pero esos están más enfocados a los aficionados a la aviación ya que ofrecen prestaciones más profesionales.

