Qué es Flightradar24 y porqué casi 3 millones de personas la utilizaron para seguir el vuelo de Nancy Pelosi

Sabemos que en Internet podemos encontrar una app o página web para casi cualquier cosa que imagines, y hoy te vamos a contar todo sobre una que se ha popularizado en los últimos días después del mediático viaje de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a Taiwán llamada Flightradar 24.

Flightradar 24 es una plataforma gratuita que muestra información a tiempo real sobre el tráfico aéreo por todo el mundo. Recopila información sobre la velocidad, posición, altura y rumbo entre otras cosas. Esto lo hace a través de su red de 30.000 receptores distribuidos por todo el mundo que recopilan la información que ofrecen los sistemas de vigilancia dependiente automática (ADS-B), que llevan la gran mayoría de aviones.

Además, Flightradar 24 combina esta información con los datos de satélites y de la Administración Federal de Aviación de EEUU para ser todavía más precisos. Por lo que prácticamente tiene registro de cualquier vuelo comercial o privado en el mundo, salvo que el propietario de la nave pida a la ADS-B que elimine su información.

¿Por qué se ha popularizado en los últimos días?

From take off to touchdown, 2.92 million users followed at least a portion of SPAR19's flight between Kuala Lumpur and Taipei, with 708,000 following as the flight landed. Both are Flightradar24 tracking records. https://t.co/RifLnVzeMP pic.twitter.com/S57pA3HmTd — Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022

Por si no lo sabías, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU ha viajado a Taiwán como parte de su gira asiática, pero esta acción molestó a China, que lo veía como una provocación y como consecuencia replegaron una operación militar con cazas, drones y hasta buques de guerra dentro de los territorios aéreos y marítimos de la isla.

En unas horas, la tensión había escalado a niveles muy altos, ya que a la vez que el avión que portaba a Pelosi se acercaba a Taiwán, el despliegue militar chino también lo hacía. Esta situación provocó que alrededor de 2,9 millones de personas se conectaran en algún momento del trayecto entre Kuala Lumpur (Malasia) y Taipéi (Taiwán) a la página de Flightradar24 para ver sí ocurrió algo y si el avión llegaba a su destino, lo que supuso el récord histórico para la plataforma.

La propia página señala el momento del aterrizaje como el más visto del trayecto, ya que acumuló más de 708.000 visitas mientras el vuelo de Pelosi descendía. Sin duda, este ha sido el momento más viral de Flightradar24, pero no es la única vez que se ha utilizado la página para el seguimiento de famosos, en lo que se refiere a España, el vuelo que trajo al rey emérito Juan Carlos I de Emiratos Árabes a España se pudo seguir desde la plataforma.