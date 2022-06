Alberto Gutiérrez (Civitatis): "Lo que prevalece en la memoria del turista son las experiencias vividas en el destino"

No hay duda de que viajar es bueno para conseguir nuestra felicidad. Salir de vacaciones mantiene una sonrisa en nuestra cara, antes, durante y mucho después de la partida. Además, los beneficios, y los recuerdos, que obtenemos al viajar son numerosos.

Viajar te cambia de muchas maneras. Romper con nuestra vida rutinaria, adentramos en lo desconocido, explorar destinos, la belleza de la naturaleza, conocer gente nueva elimina instantáneamente nuestras preocupaciones y el estrés del hogar y el trabajo. Y esto se puede conseguir con plataformas como Civitatis, la plataforma tecnológica líder en la venta de excursiones y visitas guiadas en español por todo el mundo, contando con 70.000 actividades en más de 3.000 destinos y en 2022 espera llenar el viaje de más de 7 millones de clientes.

Alberto Gutiérrez Pascual (39), su CEO, natural de Valladolid, es un empresario que ha viajado a más de 70 países y que, desde los albores de Internet, se ha dedicado a la creación de portales turísticos hasta que alcanzó el éxito con Civitatis, un proyecto personal que nació en 2008 y que hoy en día ha llegado a ser la plataforma líder en la venta de actividades y excursiones en español por todo el mundo.

Hoy más que nunca, las personas quieren volver a viajar, algo que se ha convertido en una necesidad social básica, ¿qué ofrece Civitatis al respecto?

Ofrecemos todo lo que se necesita para llenar un viaje, que al final es lo más importante. Encontrar un vuelo que sea un chollo o dormir en un hotel elegante está muy bien, sí, pero lo que prevalece para siempre en la memoria son las experiencias vividas en el destino. Y eso es lo que ofrecemos en Civitatis: visitas guiadas, excursiones, paseos en barco o en globo, entradas para monumentos, tarjetas turísticas... Y todo ello con el valor diferencial de hacerlo en español.

¿Habrá cambios en la forma de viajar cuando recuperemos la normalidad total?

¡La normalidad ya es total! Así lo muestran los datos internos de Civitatis o las tendencias turísticas, pero también el sentir general en las calles. No obstante, respondiendo a vuestra pregunta, creo que se han establecido pequeños cambios que no hacen sino beneficiar a nuestra plataforma: se reserva online con anticipación, se está pendiente de cumplir con los cupos máximos de aforos, etc. En lo referente a destinos o intereses, ha quedado claro que la gente quiere seguir paseando por Manhattan, conociendo el Coliseo romano o adentrándose en Petra.

El turista demanda más experiencias. ¿Evolucionará más a partir de ahora?

Que el turista demanda más experiencias es algo que vemos constantemente, tanto en encuestas como en el feedback que recibimos de nuestros clientes. Y, si hablamos de experiencias, hablamos de Civitatis, así que podemos decir que es parte de la razón del éxito. Lo que está claro es que, en lo que a experiencias se refiere, siempre estaremos pendientes de lo que necesiten nuestros clientes para cubrir sus necesidades, tal y como hemos hecho hasta ahora.

¿De qué te sientes más orgulloso?

Me enorgullece profundamente ver a dónde ha llegado Civitatis. Somos la empresa líder en la venta de actividades turísticas en español por todo el mundo, tenemos en plantilla a dos centenares de personas, trabajamos con más de tres mil proveedores en todo el mundo... El Viernes Santo, por ejemplo, casi 50.000 personas disfrutaron de una de nuestras actividades. Esto me hace sentir muy orgulloso, pero lo que realmente me llena de orgullo es lo que está por llegar. El pasado y presente son magníficos, pero el futuro que aguarda a Civitatis es sublime.

¿Cuál es la clave de vuestro éxito?

Especializarnos en lo que hacernos, y dar lo mejor. Nunca nos hemos querido meter a ofrecer vuelos, hoteles, que para eso ya existen otras plataformas muy buenas. Nosotros ofrecemos actividades turísticas en destino y en español. Nuestros clientes ya nos conocen y saben lo que hacemos, nunca se van a encontrar con sorpresas desagradables, y por eso son fieles a nosotros. Y nos ayudan a expandir la marca con el boca a boca, una de las publicidades más importantes y que mejor nos funciona.

¿Qué implica que el fondo Vitruvian Partners entre en Civitatis?

Si daba entrada a un inversor, tenía que ser el mejor, el que más nos pudiera ayudar a llevar Civitatis al siguiente nivel. Vitruvian Partners es uno de los principales fondos internacionales de capital privado centrados en compañías de alto crecimiento y con un increíble historial de éxitos apoyando plataformas tecnológicas líderes a nivel mundial. En 2021 sacaron 6 empresas a bolsa en EEUU. y Europa, además fueron el fondo líder por rentabilidad a nivel europeo y 4º a nivel mundial, según el ranking HEC-DowJones. Entre sus inversiones previas se encuentran empresas como Skyscanner, Just Eat, Farfetch, Wise o Ebury. Ninguno de nuestros éxitos hasta la fecha se habría logrado sin el gran trabajo de todo el equipo de Civitatis, nuestros miles de socios y operadores locales y los millones de turistas que disfrutan descubriendo nuevas experiencias en nuestra plataforma, pero necesitábamos un empujón extra para acelerar nuestro crecimiento internacional, y de esta manera vamos a conseguirlo.

¿Cuáles son los pasos a nivel internacional?

Con esta entrada de capital vamos a acelerar nuestra estrategia de expansión internacional con los mejores recursos y talento. No solo es importante el respaldo económico, dado que Civitatis siempre ha sido una empresa rentable y autosuficiente, sino la experiencia de Vitruvian para ayudarnos a conseguir los objetivos de la manera más rápida y eficiente posible. El objetivo es conseguir en Latinoamérica, Francia e Italia lo que hemos logrado en España: ser empresa líder en reserva de actividades turísticas. Queremos que cualquier viajero de estos mercados esté tan orgulloso de reservar alguna de las 70.000 actividades de Civitatis como lo están los 12 millones de viajeros satisfechos que han reservado actividades en Civitatis desde su fundación.

¿Qué destinos está buscando la gente ahora?

Los destinos más reservados en lo que llevamos de junio son Roma, París y Nueva York. Nada nuevo, pero tampoco nada extraño: son top, y nuestras actividades de allí están a la altura.

¿Piensas que podremos viajar como antes de la pandemia?

Afortunadamente, ya lo estamos haciendo, con contadísimas excepciones como China o Japón, las cuales confiamos en que vuelvan pronto a la normalidad que ya vivimos en el resto del mundo.

¿Cuáles son vuestras actividades más demandadas?

En líneas generales, las visitas guiadas, las excursiones de un día y, cada vez, más los free tours. Si preguntáis por las más vendidas hasta la fecha, podemos decir que nuestro top 3 son el tour de contrastes de Nueva York, la visita guiada por los Museos Vaticanos y la visita guiada por el Coliseo, Foro y Palatino.

¿Qué novedades incluiréis en vuestro portfolio a corto plazo?

Nuestro portfolio está en constante crecimiento, semana tras semana. Si algo bueno nos ha traído la pandemia es que hemos logrado aumentar también el catálogo de nuestras actividades en destinos secundarios, reforzándonos como la mejor opción para todos aquellos que quieran hacer turismo local o nacional. En ese sentido, en Civitatis ofrecemos ya más de 70.000 actividades en más de 3.200 destinos por todo el mundo, repartidos en más de 150 países. Y no nos conformamos, queremos estar presentes en cada rincón de la Tierra donde haya algo turístico que ofrecer. ¡Aceptamos el desafío!