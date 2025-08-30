Digi gana 676.000 líneas móviles y fijas hasta agosto

El operador de telecomunicaciones de origen rumano Digi ha ganado alrededor de 676.000 clientes netos de telefonía fija y móvil en los ocho primeros meses del ejercicio, según ha informado la compañía.

En concreto, la operadora ha sumado alrededor de 541.100 líneas móviles en el periodo y en torno a 134.900 de telefonía fija, ha añadido.

Al cierre del primer semestre de 2025 Digi contaba con alrededor de 9,6 millones de clientes, de los que 6,58 millones correspondían al segmento móvil, 2,1 millones a sus servicios de fibra y unos 723.000 a los de telefonía fija.

Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apuntan que Digi es desde finales de 2024 el cuarto mayor operador de telefonía fija y móvil en España.

En este contexto, la empresa ha resaltado el "compromiso con sus clientes" y ha recordado que ya cuenta con 50 tiendas en toda España, así como que en el primer semestre del año invirtió 169 millones de euros en el despliegue de redes de fibra óptica en el país.