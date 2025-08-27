Lleida.net vende el 1,24% de su capital a sus empleados

Lleida.net ha ejecutado un warrant dirigido a los trabajadores de la empresa y de sus filiales, así como a consejeros y accionistas, a través del cual venderá 200.000 títulos, equivalentes al 1,24% del capital social de la compañía, a un precio unitario de 1,145 euros, lo que supone un descuento del 34% sobre la cotización de la teleco al cierre de la sesión de este pasado martes (1,74 euros).

Según detalló la sociedad a través del BME Growth, en septiembre del año pasado se lanzó el mencionado warrant, que otorgaba a determinados accionistas el derecho de comprar títulos a un precio fijo durante un período de tiempo determinado y en función de una serie de condiciones.

De este modo, la primera opción del warrant vencía el 2 de septiembre de 2026 y era ejecutable cuando el precio de la acción de Lleida.net superase los 1,43 euros durante al menos cinco sesiones seguidas.

"Dado que desde el día 15 de agosto se han superado las cinco jornadas con un valor de la acción superior a 1,43 euros, se ha cumplido el requisito para la ejecución de la primera opción de compra. En consecuencia, y habiendo recibido confirmación del ejercicio de la opción de compra por parte de los tenedores de la misma, durante los próximos días se procederá a ejecutar la compraventa de 200.000 acciones a 1,145 euros", informó la compañía.

Al cierre de la sesión de este miércoles, la cotización de Lleida.net se situó en 1,68 euros por título, ligeramente por debajo de los 1,74 euros que alcanzó al cierre del martes.

Números negros

La compañía catalana es una operadora de telecomunicaciones y entidad certificadora especializada en firma electrónica, notificación certificada y validación de identidad digital. Sus servicios garantizan transacciones electrónicas seguras, evitando fraudes y falsificaciones en el entorno digital.

Lleida.net abandonó el año pasado los números rojos al anotarse un beneficio de 883.000 euros. Sus ingresos crecieron un 16%, hasta alcanzar los 19 millones de euros.

En España, la compañía se estrenó en 2015 en BME Growth. También cotiza en el Euronext Growth de París, aunque ha dejado de estar inscrita en la bolsa de Nueva York