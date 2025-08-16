Jorge Alonso (Workiva): "El tiempo en elaborar informes pasa de una semana a pocas horas"

Workiva es una plataforma que ayuda a las empresas en la elaboración de informes y en la gestión de normativas para agilizar procesos, conectar datos y equipos. El 85% de las empresas Fortune500 y el 86% del Ibex35 utiliza su tecnología. Entre sus más de 6.000 clientes en 180 países se encuentran Google, T Mobile, Air France KLM, Inditex, Accor, Ferrovial o Zalando. Según explica Jorge Alonso, responsable de Marketing de Iberia en Workiva, esta plataforma consigue reducir "el tiempo en tareas de cumplimiento de 7 horas a solo 30 minutos por control y ahorros sustanciales en costes de consultoría".

¿Qué diferencia a Workiva de la competencia?

Lo que realmente nos distingue es nuestra plataforma unificada y nativa, diseñada desde su base para la integridad y conexión de datos financieros y no financieros. Esto es crucial para el reporting integrado.

¿Por qué aseguran que es la única que ofrece fiabilidad en la realización de informes contables?

A diferencia de soluciones que integran herramientas dispares, Workiva ofrece un entorno único donde la información coexiste de forma controlada y trazable, asegurando la fiabilidad no sólo de los informes contables tradicionales, sino también de la integridad de los datos necesarios para una visión holística del rendimiento empresarial.

"La automatización de la plataforma permite mejorar la precisión y reducir la carga manual "

¿De qué forma generan ahorros?

Ofrecemos reducciones drásticas del tiempo de preparación de informes y ahorros significativos en costes, como los millones de euros ahorrados por clientes industriales en consultoría.

¿Cómo están ayudando a las grandes empresas del sector retail?

En el sector retail, incluyendo el dinámico mercado español, estamos facilitando cada vez más la integración de datos de sostenibilidad (ESG) con la información financiera y operativa, algo fundamental para el reporting integrado. Esto permite a las empresas presentar una visión más completa de su rendimiento a los consumidores e inversores. Un ejemplo concreto es cómo hemos ayudado a empresas del sector a reducir el tiempo de preparación de informes legales globales de cuatro a siete días a solo medio día, de una semana a pocas horas, liberando recursos para enfocarse en la integración de datos para un reporting más estratégico y logrando procesos más eficientes con menos horas extra.

¿Qué trabajos o tareas están facilitando en el sector industrial?

Para el sector industrial, facilitamos la integración de datos operativos y de sostenibilidad (como emisiones) directamente con la información financiera. Hemos observado cómo clientes están comenzando a utilizar las conexiones directas a Workiva para hacer su proceso más eficiente y ayudar a eliminar el factor de error humano, creando un proceso más transparente con un enfoque en sostenibilidad.

"Workiva asegura la fiabilidad de los informes contables y la integridadde los datos "

¿Puede poner un ejemplo?

Esto se traduce en reducciones significativas de tiempo en tareas de cumplimiento, como la disminución de 7 horas a solo 30 minutos por control, y ahorros sustanciales en costes de consultoría. La capacidad para centralizar datos desde sistemas como SAP y Excel, vincularlos a informes anuales o de sostenibilidad, y automatizar actualizaciones, permite a las empresas mejorar la eficiencia y obtener una visión integrada de su impacto.

¿Y en el sector energético?

Al automatizar la recolección e integración de datos, especialmente relacionados con emisiones de CO?, nuestra plataforma permite alinear los informes con normativas como la CSRD, mejorando la precisión y reduciendo la carga manual.

¿Qué impacto están teniendo en el sector de las infraestructuras de transporte y movilidad?

Hemos visto cómo empresas con filiales en los cinco continentes se han beneficiado al compartir información con diferentes subsidiarias, no solo en finanzas, sino también en auditoría interna y control de riesgos, ahorrando tiempo de reporte y asegurándose de que el proceso sea lo más automatizado posible, con menos trabajo manual de los equipos.