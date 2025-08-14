Digi ingresa un 20% más en el primer semestre en España, hasta los 445 millones

El operador de telecomunicaciones Digi ha ingresado más de 445 millones de euros en el primer semestre de 2025, esto es un incremento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que su beneficio bruto de explotación (ebitda) se situó en los 82,7 millones, manteniéndose en los mismos niveles de 2024.

La compañía rumana ha informado que invirtió 169 millones de euros en los seis primeros meses del año, destinados a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas de última generación, y también para la implantación de su propia red de móvil, cuya puesta en marcha dio comienzo el pasado 1 de julio.

Por otra parte, Digi, que también opera en otros países europeos como Italia, Portugal o Bélgica, ha detallado que acumula más de 792.000 cambios de líneas en el primer semestre del año, un récord histórico para la compañía en ese periodo. Además de más de 533.000 portabilidades netas en el primer semestre del año, un 6% más que en 2024.

Y, debido a la inversión que ha realizado el operador en la ampliación de redes de fibra óptica con cobertura SMART, ha registrado su mejor dato histórico en este periodo en número de altas netas de clientes de fibra, con más de 315.000.

De esta forma, la operadora de telecomunicaciones ha sumado más de 1.222.000 clientes durante los seis primeros meses del año; unos datos que llevan a la compañía a alcanzar más de 9.660.000 de clientes por unidad de negocio a cierre del primer semestre de 2025 (un 29% más en relación con el año anterior).

En concreto, más de 6,58 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil, más de 2,26 millones con el servicio de fibra, más de 723.000 con el de telefonía fija y más de 90.000 con el servicio de televisión a cierre de junio, al sumar más de 724.000, 315.000, 97.000 y 86.000 clientes, respectivamente, en este periodo.

Además, en este tiempo, la compañía señala que ya ha superado el medio centenar de tiendas propias en toda España, todas ellas atendidas por personal contratado directamente por la empresa, con lo cual afirma que favorece el contacto cercano y la interlocución directa, demandada por sus clientes.

En este primer semestre, Digi ha ampliado la cobertura de su servicio de televisión, lanzado en diciembre pasado, con el Pack Deportes e incrementando su oferta básica de canales de TV a más de 50. Asimismo, explica que ha mejorado su tarifa IlimiTODO y también ha incorporado mejoras en las prestaciones de sus tarifas móviles.

La teleco ha explicado que como segundo operador en número de empleados, a cierre del primer semestre del año, superó los 9.600 profesionales contratados directamente, entre los que se encuentra personal de infraestructura para el despliegue de su propia red de fibra y sus 'call center' propios.