Vodafone rebaja precios con tarifas más simples y modulables

Vodafone desafía desde este lunes al resto de los operadores de fibra óptica y móvil con precios rebajados y una estructura de tarifas más simple y modulable. La nueva propuesta, dirigida para clientes particulares, autónomos y pequeñas empresas, ya está disponible en todos los canales de venta, con la incorporación de un servicio de asesoramiento personalizado con un nuevo configurador en la web del operador.

La estrategia de Zegona en su nuevo operador se aprecia en la propuesta de paquetización de los datos de móvil con las velocidades de fibra y servicios como Vodafone TV con acceso a plataformas como Max, Disney+, Prime, Netflix, DAZN o Filmin.

Ángel Álvarez, director de la Unidad de Consumo de Vodafone España, considera que la nueva propuesta proporciona "libertad total para elegir la opción que más se ajusta a sus necesidades. Esta flexibilidad, unida a un rango de precios muy competitivo, convierten a esta oferta en una propuesta muy atractiva para los clientes". Este nuevo porfolio de precios da continuidad a la propuesta de hacer indefinidos los descuentos en las tarifas.

En el caso de la telefonía móvil, el operador ofrece tres nuevas tarifas que cumplen el reto de "más prestaciones con mejor precio". Así, pone al alcance de sus abonados 50 GB de datos móviles con llamadas ilimitadas por 15 euros al mes, 100 GB de datos móviles y llamadas ilimitadas por 20 euros al mes y 200 GB de datos móviles y llamadas ilimitadas por 25 al mes. En todos los casos, una vez consumido el volumen de datos acordado, los clientes podrán seguir navegando con datos ilimitados a 2 Mbps. Asimismo, para los clientes que necesitan datos ilimitados a máxima velocidad 5G y llamadas ilimitadas, el operador cuenta con la tarifa Vodafone Ilimitada Max por 30,10 euros al mes.

En el segmento de mercado de fibra y móvil, los clientes de Vodafone cuentan con una mayor flexibilidad de elección con opciones de Fibra 600Mbps y Móvil desde 35 euros al mes y de Fibra 600 Mbps, Móvil y TV desde 40 euros al mes, todo lo anterior con un nuevo configurador en la web de Vodafone.

Vodafone también ofrece 25 GB de datos, con llamadas ilimitadas y fibra de 600Mbps por 35 euros al mes con un línea o 40 euros al mes con dos líneas de móvil. Los que necesiten más volumen de datos pueden contratar la tarifa de 50 GB, con llamadas ilimitadas y fibra de 600 Mbps, a cambio de 40 euros al mes con un línea de móvil o 45 euros al mes con dos líneas.

Por último, la compañía habilita la tarifa de 100 GB de datos, con llamadas ilimitadas y fibra de 600 Mbps, por 45 euros al mes con una línea o 50 euros al mes con dos líneas. Con esta tarifa los clientes pueden conseguir un smartphone o dispositivo incluido valorado en hasta 189,99 euros.

Como ocurre con otras tarifas equivalentes, una vez consumidos los 100 GB, los clientes podrán seguir navegando con datos ilimitados a 2 Mbps. Los referidos combinados de Fibra con Móvil también estarán disponibles con las mismas características y la velocidad de Fibra a 1 Gbps a partir del día 22 de julio, por 10 euros más al mes.

Al mismo tiempo que lo anterior, Vodafone mantiene los planes de fibra y móvil con datos ilimitados a máxima velocidad 5G ya comercializados con anterioridad: Vodafone One Ilimitada Max, con una línea móvil con datos y llamadas ilimitados, Fibra a 600 Mbps, Vodafone TV con 70 canales y Max o Disney+ a elegir desde 59 euros al mes. Con esta tarifa, los clientes pueden conseguir un smartphone o dispositivo gratis valorado en hasta 249 euros; Vodafone One Ilimitada Dúo, con dos líneas móviles con datos y llamadas ilimitados, Fibra a 600 Mbps, Vodafone TV con 70 canales, Prime y Max o Disney+ a elegir desde 69,90 euros al mes. En este caso, los clientes pueden conseguir un smartphone o dispositivo gratis valorado en hasta 299,99 euros; y Vodafone One Hogar Ilimitable, con dos líneas móviles con datos y llamadas ilimitados, Fibra a 1 Gbps, Vodafone TV con 100 canales, Max, Disney+ y Prime desde 91,40 euros al mes. Con esta tarifa, los clientes pueden conseguir un smartphone o dispositivo gratis valorado en hasta 1.099 euros.

Fuentes del operador añaden que esta nueva propuesta tarifaria es compatible con Vodafone TV, para que los clientes puedan completar su oferta eligiendo entre distintos paquetes con canales lineales y el acceso a plataformas como Max, Disney+, Prime, Netflix, DAZN o Filmin con distintas opciones. En concreto, se puede incorporar Netflix a Vodafone TV a cambio de 5,49 euros al mes; DAZN, desde 9,99 euros; y la Liga Hypermotion, desde 6 euros. Además, el decodificador sigue estando incluido en las tarifas de Fibra + Móvil Ilimitado, con las funcionalidades de grabación, ver contenidos durante los últimos 7 días y controlar Vodafone TV con la voz.

Los clientes con pequeños negocios pueden seguir contratando las siguientes propuestas: Negocio a Medida, que incluye una línea móvil con datos y llamadas ilimitados y otra línea con 15 GB y 200 minutos, Fibra de 600 Mbps, Asistencia técnica e informática 24/7 y un servicio profesional a elegir entre Negocio Digital, Solución Profesional o Seguridad Digital desde 63,60 euros al mes. Con esta tarifa, los clientes pueden conseguir un smartphone o dispositivo gratis valorado en hasta 249 euros. Vodafone One Negocio Ilimitable, que incluye dos líneas móviles con datos y llamadas ilimitados, Fibra 1Gbps, Negocio Digital, Seguridad Digital, Asistencia técnica informática 24/7 y 1000 minutos de llamadas internacionales desde 91,40 euros al mes. Con esta tarifa, los clientes pueden conseguir un smartphone o dispositivo gratis valorado en hasta 1.099 euros.