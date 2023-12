Telefónica reduce el ERE en 400 puestos, con un impacto en 3.559 empleos

Las reuniones que hoy mantuvieron la dirección de Telefónica con los representantes de los trabajadores resultaron especialmente provechosas para acelerar el acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en curso, aunque aún no existe un preacuerdo entre las partes. Este jueves se celebra un nuevo encuentro, que podría resultar decisivo, aunque las posiciones de partida aún proyectan significativas aristas. De hecho, según informan fuentes de UGT, "la empresa no ha presentado su oferta final en el ERE ni tampoco ha modificado su posición en el convenio por lo que no habrá acuerdo si el convenio no blinda las garantías existentes en el actual".

Según apunta el mismo sindicato, UGT valora positivamente el trabajo realizado por la empresa, pero le requiere un último esfuerzo para disminuir la afectación y mejorar las condiciones ofrecidas en aras de alcanzar la máxima voluntariedad; lo que permitiría firmar el mejor acuerdo de salidas de la historia de la compañía.



Sin embargo, desde el sindicato se advierte que las posiciones el III CEV "siguen distantes y que únicamente un convenio que garantice las condiciones laborales y sociales de la plantilla durante un mínimo de tres años hará posible pactar este ERE". Además, UGTexige a la empresa una apuesta firme por dar estabilidad a la plantilla aceptando los postulados de UGT con el fin de acordar el convenio.

Tras las últimas rondas de negociaciones, se ha mejorado sensiblemente la oferta de rentas. De esa forma, para los nacidos 1968 se fija en el 65% del salario regulador hasta los 63 años;del 34% de los 64 a los 65 años.

Para los nacidos entre 1965 y 1967, se estipula el 60% del salario regulador hasta los 63 años, el 32% de los 64 a los 65 años, con una prima voluntariedad 3.000 euros. Por su parte, para los nacidos en 1964 o años anteriores, se contempla el 50% del salario regulador hasta los 63 años, el 32% de los 64 a los 65 años, con una prima voluntariedad 3.000 de euros.