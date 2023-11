Zegona amplía capital y espera al viernes para ingresar 900 millones del Grupo Vodafone

El fondo Zegona completó ayer un paso decisivo en su objetivo de adquirir Vodafone España por 5.000 millones de euros, tal y como se acordó el pasado 31 de octubre. Por lo pronto, la firma de capital riesgo ha culminado la colocación de nuevas acciones valoradas en 262 millones de libras (300 millones de euros), realizada entre inversores institucionales. Esa ampliación abrirá la puerta a una operación tres veces mayor, como es la compra del grupo Vodafone de acciones de la Nueva Zegona por valor de 900 millones de euros.

Según los datos compartidos en la bolsa londinense, se han colocado 174,4 millones de nuevas acciones de Zegona a 150 peniques por título. Ese movimiento activará el acuerdo por parte del grupo Vodafone con Newco (sociedad creada por Vodafone Europe B.V), por el cual esta última sociedad prevé suscribir el próximo viernes un total de 523,2 millones de acciones preferentes por los referidos 900 millones de euros. Al mismo tiempo, Zegona abre una nueva ampliación de capital, en esa ocasión dirigida a pequeños accionistas, con el objetivo de cubrir 8 millones de euros en títulos de la nueva Zegona. Como ya ocurrió hace una semanas, el precio de oferta representa una prima del 380% sobre el valor medio de cierre de las acciones de Zegona el 22 de septiembre 2023.

Por otra parte, en el folleto informativo de la ampliación, la compañía que preside Eaomnn O'Hare descarta cualquier hipotética integración de su compañía con MásMóvil en el supuesto de que no lograra prosperar la fusión con Orange, actualmente a revisión en Bruselas. El fondo reconoce haber identificado los beneficios potenciales que pueden derivarse a Vodafone España si se completa la referida fusión. Entre otras ventajas, el operador rojo disfrutaría de potenciales oportunidades de fijación de precios, debido al apalancamiento previsto del grupo combinado Orange-MásMóvil tras la realización de la fusión. No obstante, "no existe garantía de que Vodafone España obtenga dichos beneficios en su totalidad o en su totalidad". Pero además, en el supuesto de que la fusión Orange/MásMóvil no llegara a prosperar, tampoco "existe garantía alguna de que sea posible una fusión entre el Grupo Ampliado (en referencia a Vodafone-Zegona) y MásMóvil" o que puedan prosperar las sinergias identificadas por los consejeros en una fusión combinada del Grupo Ampliado y MásMóvil.