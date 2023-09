¿Quién es José del Valle? El único europeo del Consejo de STC trabajó 17 años en Telefónica

STC Group ha pasado en menos de 48 horas de ser un completo desconocido para el público español a acaparar todas las noticias de los grandes diarios nacionales. El motivo no es otro que la compra del 9,9% del capital de Telefónica, un movimiento que convierte al operador saudí en el mayor accionista de la teleco española. Al entrar en su página web para poner cara y nombres a los directivos que están detrás de la operación sorprende uno particular, el único que va en traje y no con la vestimenta típica de los hombres en Arabia Saudí.

Se trata de José del Valle, jefe de proyectos especiales de STC y un hombre muy conocido en Telefónica, y no es para menos. Estuvo cerca de 18 años en la compañía española ocupando distintos cargos como el directo del negocio Multimedia de Telefónica Internacional, el de consejero delegado de la filiar Media Latam en Perú o el de directo de Marketing y Contenidos en Europa.

Durante sus años en la teleco coincidió con el que hoy es su presidente, José María Álvarez-Pallete, que entonces estaba mando de las filiales en la región en la antigua Telefónica Internacional, y Europa.

Tras su paso por Telefónica, Del Valle fichó por Delta Partners como Senior Partner con sede en Dubái (2018-2020), cargo que mantuvo hasta que se unió a STC Group hace casi cuatro años y que compatibiliza desde entonces con el de miembro estratégico del consejo de GSMA.