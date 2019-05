Dos firmas de estándares expulsana Huawei por la presión de los EEUU

A perro flaco... ya se sabe. Por si no bastara el escarnio empresarial infringido a Huawei por la Administración Trump, ahora dos asociaciones de estandarización de referencia del sector de las telecomunicaciones y la electrónica han decidido excluir a la compañía china sin argumentar los motivos. Se trata de WiFi Alliance y SD Association. La primera vela por la homogeneidad de los desarrollos relacionados con el WiFi y la segunda marca los dictados en los estándares de las tarjetas de memoria. A las anteriores también se une la Jedes, un organismo que establece estándares para el mercado de los semiconductores, de donde ha salido Huawei de forma voluntaria.

Ante el golpe en la imagen de la compañía y en defensa de su credibilidad, Huawei ha mostrado su decepción a través de un comunicado y ha considerado que las referidas exclusiones son una causa directa de la actual "presión política". No obstante, Huawei asegura que "estas decisiones no afectarán a nuestras operaciones diarias, ya que continuaremos ofreciendo a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad".

Según explica a través del mismo documento, la compañía recuerda que es "miembro activo de más de 400 organizaciones de estándares, alianzas industriales y comunidades de código abierto, en las cuales presta servicios en más de 400 posiciones clave". Entre otras actuaciones, la compañía ha aportado "su conocimiento de forma proactiva en estos grupos y a lo largo de los años hemos presentado cerca de 60.000 propuestas". Asimismo, Huawei se muestra partidario de "seguir contribuyendo y trabajando con las asociaciones de la industria y de estándares para crear un ecosistema industrial sólido para todos".

El revés de las entidades de estandarización se suma a la persecución liderada por la Administración Trump contra Huawei, como rechazo a la presunta vulnerabilidad de sus equipos y redes. Por estos motivos, el tercer mayor fabricante de smartphones del mundo incluyó la semana pasada a Huawei en la lista de empresas con las que las compañías estadounidenses no pueden mantener negocios sin el permiso explícito de la Administración Trump. Posteriormente, el propio Departamento de Comercio de los EEUU concedió al gigante asiático 90 días de tregua en el referido bloqueo comercial.

Veto sin base legal

En el mismo comunicado exculpatorio, Huawei reivindica los principios de "transparencia, apertura, imparcialidad y no discriminación" que históricamente rigen sus actuaciones para el desarrollo saludable y sostenible de la industria de las TIC. También, el grupo chino recalca que "no ha violado los estatutos de ninguna de estas organizaciones y, sin embargo, un pequeño grupo de ellas ha decidido suspender nuestra colaboración, sin ninguna base legal. Sus acciones van en contra de los principios que pretenden mantener y socavan su credibilidad como organizaciones internacionales". Además, Huawei apunta en el mismo documento que "estas acciones no representan la voluntad de la industria".