El Gobierno promete "gobernar la digitalización" sin dejar a nadie atrás

"Vamos a gobernar la digitalización, vamos a gobernar la digitalización, vamos a gobernar la digitalización..." y así hasta en media docena de ocasiones reiteró Francisco Polo, secretario de estado para el Avance Digital, la intención del ejecutivo socialista de abordar la revolución global que actualmente sacude al mundo. En su intervención en la segunda jornada de DigitalES Summit, el responsable en funciones de la política tecnológica española se comprometió en "dar la respuesta que marcará el futuro de la sociedad, ya que no nos podemos permitir el lujo de quedarnos parados y dejarnos llevar por la corriente".

Según abordó el secretario de Estado para el Avance Digital ante más de 300 representantes de la industria tecnológica, "España puede ser pionera en 5G porque se apoya en la fibra óptica", cuyo despliegue en España es superior al de la suma de los países líderes de Europa. Así, Polo recalcó que el Gobierno incentivará una "conectividad universal y sin brechas digitales territoriales para no dejar a nadie atrás".

El representante del Gobierno recordó que el Ejecutivo abordará durante la primera mitad del 2020 la licitación de la banda de 700 MHz, con el objetivo de concluir todo el proceso el 30 de junio de 2020, dentro de los plazos acordados con la UE. No obstante, Polo apuntó que ahora "corresponde identificar los casos de uso y los modelos de negocio del futuro", ya que cuanto antes se identifiquen, "antes nos pondremos manos a la obra". Además de establecer un marco regulatorio específico para el 5G, el Gobierno se ha propuesto incentivar y apoyar las experiencias piloto, "de las que dos de ellas contarán con la financiación de Red.es por importe de más de 36 millones de euros".

Asimismo, el secretario de Estado para la Avance Digital puso énfasis en impulsar la participación equitativa de las mujeres en los ámbitos técnicos, cuestión que consideró "estratégica" y para la que el Ejecutivo va a elaborar un programa para "desarrollar, atraer y retener a las mujeres en este tipo de actividades", sin que existan sesgos. "Hay pocas mujeres que estudien carreras técnicas, pero el origen de la desigualdad va mas allá del terreno formativo, porque pocas se gradúan y menos de las que acaban los estudios logran trabajar en el sector tecnológico", lamentó Polo.

Vodafone y la fiscalidad

Antonio Coimbra, presidente y consejero delegado de Vodafone España, aprovechó su intervención en DigitalES Summit para reclamar un "entorno fiscal simple, predecible, capaz de promuever la inversión, porque nada de eso lo tenemos". Según explicó, la actual normativa de telecomunicaciones es "asimétrica", ya sea comparado con los operadores over the top (OTT), sino también entre los incumbentes (Telefónica) y no incumbentes (el resto de los operadores). Además, ante la subasta de espectro de 700 Mhz esperado para el primer semestre de 2020. Coimbra propone que el proceso carezca de proteccionismo y "favorezca la inversión e innovación y no la recaudación".