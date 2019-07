Reyes Maroto propone concentrar esfuerzos para que España y Europa lideren la Inteligencia Artificial

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha propuesto situar el liderazgo tecnológico de España y Europa en torno a la Inteligencia artificial, una vez asumido que tanto el país como el continente avanzan en digitalización más lentamente Estados Unidos o Asia. En su intervención en la segunda jornada de Digitales Summit, organizado por la patronal de las principales compañías de telecomunicaciones y tecnología, la ministra ha anunciado el compromiso de su departamento para aprovechar las ventajas que ofrece la Inteligencia Artificial para funcionar de forma más eficaz, mejorar la rentabilidad y aprovechar el valor de los datos. "España y Europa tienen una oportunidad de ser líderes en Inteligencia Artificial y hay que situar esta herramienta como una prioridad", ha reiterado Maroto.

La ministra en funciones ha recordado que su gobierno ha situado la digitalización entre las cuatro grandes prioridades para la próxima legislatura con el objetivo de garantizar el crecimiento económico, inclusivo y sostenible. También ha mostrado su disposición para ayudar a las empresas en la migración del mundo analógico al digital con el apoyo de programas como Industria Conectada 4.0, iniciativa que además de asesoramiento especializado también incluye el apoyo financiero.

En esta tarea de modernización, Maroto ha asegurado que la "revolución tecnológica es imparable, por lo que debemos decidir si seremos protagonistas o meros espectadores y quedarnos rezagados". Ante esa disyuntiva, la ministra reconoció que España "cuenta con los elementos indispensables, con líderes globales y empresas punteras en múltiples sectores, así como universidades de prestigio y talento". No obstante, Maroto ha incidido en que "la digitalización no se puede abordar en solitario, sino que debemos trabajar junto con las empresas, con una estrategia ambiciosa que nos permita proyectar el liderazgo en la UE". De esta forma, Maroto concluyó que "España no se puede quedar atrás, ya que en ello nos va ser un país moderno, con oportunidades de empleo estable y de calidad".