Telefónica pide una regulación que haga sostenible la transformación digital

Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, ha solicitado al Gobierno una regulación que haga sostenible la transformación digital, tras recordar "que las zonas rurales españolas disponen de un mayor despliegue de fibra óptica que muchas áreas urbanas de Europa". Según explicó en el foro Summit 2019, organizado por Digitales, el país ya "ha hecho los deberes en fibra óptica y ahora toca hacerlos en 5G", tras advertir que "los viejos modelos de subastas o inversiones fijas no sirven para los nuevos momentos".

En opinión de Gayo existen algunos puntos débiles del sistema tecnológico español, tales como la "mejora de la digitalización de las pymes, un mayor esfuerzo en formación para incentivar la incorporación laboral directa en las empresas y conseguir que la mujer se suba al carro de los estudios técnicos". Así, el presidente de Telefónica España puso énfasis en las oportunidades de una Inteligencia Artificial "que va cambiar los procesos internos de las empresas", aunque para ello se precisa asegurar los usos éticos, la privacidad y vigilar la sustitución de empleos de trabajadores por robots.

José Antonio López, presidente y CEO de Ericsson España, se mostró partidario de balancear las ayudas públicas tras señalar que "si bien existe un 87% de penetración de la fibra óptica, la contratación apenas alcanza el 30%". Lópes también consideró urgente la regulación de la frecuencias de 3,5 GHz, así como despejar las incertidumbres tanto sobre las bandas de 700 MHz como sobre las denominadas milimétricas. También coincidió con otros ponentes al lamentar el "gap entre la oferta educativa y lo que demandan las empresas", tras calificar como un "desperdicio" la prejubilaciones de gente con 50 años.

Tres líderes intrépidos

El primer ejecutivo de Ericsson España matizó las palabras de la ministra Calviño para recalcar que "el 5G no es algo experimental sino que es una realidad". En respuesta a las preguntas de Alicia Richart, directora General de Digitales, que actuó de moderadora en la mesa redonda con los representantes de la industria, López recordó a a tres "líderes intrépidos" del sector, todos ellos de Telefónica, cuyo concurso ha resultado decisivo en la actual modernización del país: "Luis Lada, en el nacimiento y desarrollo telefonía móvil, Julio Linares en el ADSL y banda ancha y Luis Miguel Gilpérez, en su apuesta por la fibra óptica".

Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, invitó a las empresas a "no trivializar" los procesos de transformación digital para así "construir la casa por el suelo, con las arquitecturas de empresas solidas, con los datos bien organizados que permitan analizar la información y orientarlos al negocio, siempre con nivel de seguridad adecuado". Según explicó, "hace falta que los pilares de las organizaciones sean muy sólidos para crecer y transformar las empresas en todos los procesos digitales, sin descuidar la ética, transparencia y seguridad".

"España es la 13 mayor economía del mundo pero ocupa el puesto 35 en digitalización, según los más recientes rankings"

Ignacio Gallego, presidente de Nokia España, dejó claro que la transformación digital "no es solo un tema de hacer las cosas mejor o más baratas sino de hacerlas distintas y digitalizar el negocio, pero no tanto la producción o las ventas sino la forma de llegar a los clientes y ser capaces de encontrar nueva manera de hacer negocios, nuevos mercados, clientes y ser capaces de competir". Gallego también alertó ante las dos velocidades de la digitalizacion: en un lado con grandes empresas con departamentos experimentados y perfiles TIC; y en el lado contrario con pymes, que requieren de herramientas para garantizar el éxito. Asimismo, el presidente de Nokia España lamentó implícitamente la distancia que existe entre el nivel de España en digitalización, actualmente en el puesto 35 del mundo según los más recientes ránkings sectoriales, frente el puesto 13 entre las economía globales. Según expuso en el Summit de Digitales, "las empresas vamos a democratizar la tecnología, pero necesitamos que la administración nos acompañe, con normas de que no perjudiquen la inversión e innovación", para concluir que no elección posible: "O te subes al carro o tu perseguidor te adelantará por la izquierda".

Víctor del Pozo, consejero delegado de el El Corte Inglés, puso de manifiesto la conveniencia en avanzar en digitalización, pero preservando la intimidad. El mismo directivo recomendó "invertir en las personas" y adelantó el lanzamiento de una aplicación de su compañía "que resultarán muy interesante para el consumidor que cambiará la forma de relacionarse con las marcas".

MásMóvil pide paciencia con el 5G

En otro panel de la misma jornada, dedicada a la Quinta Generación de Telefonía Móvil, y moderada por el periodista David Page, intervino entre otros Meinrad Spenger, consejero delgado del Grupo MásMóvil. El represente del cuarto mayor operador español de telecomunicaciones, pidió a los consumidores "un poco de paciencia sobre el 5G, ya que los números aún no están claros y prácticamente no existen terminales o son muy caros". Según recomendó, "conviene esperar año y medio o dos años para apostar por el 5G de verdad". El mismo ejecutivo también resumió la gran estrategia de su empresa, con más de 8 millones de clientes, en una sola frase: "mejorar la experiencia de los clientes".