Seis consejos para conectarse a redes WiFi públicas de forma segura en verano

Con la llegada del verano se es más proclive a la conexión a redes WiFi públicas, especialmente cuando se está de viaje en el extranjero. La necesidad de estar conectados constantemente al móvil hace que cualquier lugar valga para hacerlo si no se tienen datos móviles.

Este tipo de conexiones públicas y gratuitas suponen un riesgo debido a la exposición que el usuario tiene. Y es que en ellas suelen aparecer cibercriminales, ya que aprovechan las habituales bajas medidas de seguridad de este tipo de redes para acceder a dispositivos del resto de usuarios conectados.

De hecho, España fue el país de la UE con más internautas víctimas de algún robo de identidad durante 2017, un 7% de los usuarios de internet fueron víctimas, tres puntos porcentuales por encima de la media europea, según Eurostat.

Ante esto, la empresa de ciberseguridad Sophos Iberia realiza una serie de recomendaciones a seguir para conectarse de forma segura a las redes WiFi públicas durante el verano.

Borre su rastro digital. Tras navegar por una red abierta y hacer uso de distintas aplicaciones y páginas webs, es conveniente borrar todo rastro digital que haya podido dejar su navegación. Se aconseja borrar el historial de navegación y las cookies, borrar los archivos temporales del navegador, así como cerrar las sesiones de todos los lugares donde hayas ingresado con tu usuario y contraseña. La navegación de incógnito será un plus a su seguridad.

No acceda a información bancaria. Aunque parece obvio, uno de los consejos fundamentales es no visitar ningún sitio sensible ni acceder a servicios de banca o de comercio online en los que se realicen pagos electrónicos a través de una red abierta en la que no confíe. El robo de datos puede no ser detectado hasta pasado un tiempo y los atacantes podían acceder a las cuentas bancarias y los datos de las tarjetas de crédito sin que nos diésemos cuenta. Nunca se sabe quién está mirando.

Garantice el acceso seguro a tus redes sociales. Es complicado no entrar en las redes sociales durante las vacaciones, por lo que es aconsejable proteger el acceso a ellas a través de protecciones adicionales como la autenticación en dos pasos, cambios de contraseña recurrentes así como cerrando la sesión cada vez que salgas y entre de la aplicación.

Proteja su correo electrónico. Del mismo modo que se busca proteger las redes sociales, el correo electrónico es aún más importante. Además de implantar la verificación en dos pasos y seguir las normas del punto anterior, si va a utilizar el correo electrónico para enviar fotos o compartir información durante las vacaciones, se recomienda no utilizar la misma cuenta en la que se cuente con información sensible. En ocasiones es preferible crear una un usuario específico para esto y así minimizar el robo de información en el caso de sufrir un ataque.

No descargue archivos adjuntos. En este tipo de redes, en ocasiones, las apariencias juegan malas pasadas y los hackers consiguen engañarnos haciéndonos descargar archivos que no son lo que parecen. En este tipo de redes lo mejor es no descargar nada. No sólo porque podamos bajar un archivo peligroso, sino que nuestra información veraz que descarguemos también puede quedar en mano de otros usuarios que estén conectados a la red.

Tenga un antivirus en el móvil. Al igual que ya está consolidada la conciencia de contar con un antivirus para los ordenadores, esta concienciación debe extenderse también a teléfonos. Una concienciación a la que se está llamando desde todos los niveles.

"Hemos asimilado con cierta naturalidad que los ciberataques aparezcan en las noticias, por lo que deberíamos ser también conscientes de que los móviles son dispositivos vulnerables que suponen un alto riesgo cada día que no los protegemos adecuadamente. Hay que tener muy presente que los atacantes suelen ofrecer una WLAN de acceso libre a modo de señuelo o trampa para capturar el tráfico de datos o distribuir malware en los dispositivos conectados, y por lo tanto suponen un riesgo real para la protección de nuestra información", alerta Ricardo Maté, director general de Sophos Iberia.