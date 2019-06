¿Cuánto valen los datos que regalamos a Google, Facebook o Apple?

Las compañías con más de 100 millones de usuarios, y que generen valor con los datos de sus usuarios, deberán revelar el valor de estos intangibles cada tres meses e incorporarlos a sus balances financieros. El proyecto de ley, propuesto al Senado de los Estados Unidos, promete marcar un hito en el desarrollo de los negocios digitales, al menos entre los más grandes del sector. Una vez que parece asumido que los datos son el petróleo del siglo XXI, cuantificar el importe de ese mercado se ha convertido en el desvelo de los economistas de nuevo cuño.

EEUU exigirá a los 'gigantes online' que revelen el valor de todos su datos. De esa forma, el supervisor de la bolsa estadounidense -la SEC- desarrollará los métodos para calcular el valor de los datos de los usuarios, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los mismos, incluidos sus diversos usos, sectores y modelos de negocio.

En favor de la transparencia, la nueva magnitud contable tendrá similar importancia en los balances financieros de las empresas que la que disfrutan otros conceptos como los gastos, ingresos, préstamos o activos inmobiliarios, por ejemplo.

Por lo pronto, esa sensibilidad que ahora comienza a cocinarse legislativamente en los Estados Unidos, afectaría directamente a gigantes como Facebook, Google, Amazon, Apple, Twitter, Instagram, Twitter y otras compañías americanas llamadas a acatar la denominada Designing Accounting Safeguards to Help Broaden Oversight and Regulations on Data Act (Diseño de Salvaguardias Contables para Ayudar a Ampliar la Supervisión y las Regulaciones de la Ley de Datos, Dashboard por sus siglas en inglés).

Todas las empresas afectadas deberán revelar a los usuarios los tipos de datos recolectados que almacenan en sus servidores y cómo se utilizan, según explicaron los senadores Mark Warner y Josh Hawley en declaraciones a 'Axios on HBO'. Según explicaron en este medio, "hace dos décadas, los consumidores hicimos un trato con un puñado de grandes empresas: intercambiamos nuestros datos a cambio de utilizar sitios gratuitos como Facebook, Google, YouTube y Twitter". Por lo pronto, la compañía de Mountain View permitirá el autoborrado del historial de navegación o de las referencias de localización.

Senador Mark Warner: "Facebook probablemente sepa más de algunas personas que el propio gobierno de Estados Unidos"

Warner ahora se ha propuesto que los consumidores "estén más informados sobre el valor real de ese tipo de información que alegremente comparten en forma de datos de ubicación, estado de las relaciones, aplicaciones que utilizan, edad, sexo y estilo de vida".

El mismo senador tiene claro que, en el caso de los usuarios ávidos de Facebook, la red social fundada por Zuckerberg sepa más de esa persona que el propio gobierno de Estados Unidos. "La gente no se da cuenta de cuántos datos se están recopilando ni de cuánto valen esos datos", añadió el senador al programa Axios.

En espera de que ese tipo novedades legislativas estadounidenses se exporten a Europa, algunas compañías del Viejo del Continente ya tienen el terreno abonado. Así, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ya declaró en la víspera del último Mobile Word Congress celebrado en Barcelona que "los datos tienen valor económico y tiene que quedar claro qué doy y qué recibo a cambio", dijo. El primer ejecutivo de la 'teleco' española argumenta que los dueños legítimos y soberanos de ese nuevo tesoro son los propios clientes, hasta el punto de que el grupo estaría dispuesto a recompensarlos por el aprovechamiento comercial de esta información. Pero la pregunta del millón vendría a ser ¿realmente cuánto valen los datos de cada usuario?

Casi 5 euros al mes

El senador estadounidense Mark Warner estima que el valor medio de los datos de cada ciudadanos estadounidense rondará los 4,40 euros al mes, mientras que otros expertos los sitúan en el entorno de los 17 euros mensuales. "Podría incluso superar esta cantidad, dependiendo del tipo de datos recogidos", indica uno de los promotores de la reforma normativa en los Estados Unidos.