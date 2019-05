Motorola asalta la gama media con una cámara 'premium'

No hace falta ser un experto en móviles o en fotografía digital para exprimir al máximo la potencialidad y creatividad que ofrecen las cámaras de los smartphones. Con ese argumento por bandera y con un precio de 299 euros, Motorola lanzará en España, desde el próximo 3 de junio, su nuevo Motorola One Vision. Posiblemente, se puede asegurar que no existe actualmente en el mercado un móvil capaz de ofrecer mayores prestaciones con semejante precio.

Para familiarizar a cualquier usuario con la fotografía profesional. Motorola incorpora la tecnología 'quad pixel' en las cámaras trasera y frontal, ambas con el sello de Samsung, y capaces de unificar cuatro píxeles en uno para así cuadriplicar la luminosidad.

Entre otras fortalezas, el smartphone incorpora la visión nocturna, donde concurren el hardware, el software y la Inteligencia Artificial para lograr resultados fotográficos propios de equipos 'premium' en modelos de gama media. De esta forma, la propia cámara sugerirá el cambio de modo de fotografía a través de un solo clic para obtener los mejores resultados en las instantáneas. Además, la cámara se reconoce capaz de capturar imágenes y miradas concurrentes de cinco personas de forma simultánea, con el objetivo de inmortalizar los mejores gestos de un pequeño grupo de personas, sin que nadie salga desfavorecido en la foto.

La compañía de móviles propiedad de Lenovo estrena en sus equipos la opción 'cinemagrafía', para que los aficionados a los gif puedan realizar todo tipo de travesuras con hasta 75 fotos, con la posibilidad de poder seleccionar los motivos susceptibles de movimiento. Junto a lo anterior, el software invita a los usuarios a probar el color directo, para así destacar una fuente cromática primaria, dejando el resto en blanco y negro.

El nuevo 'MotorolaOne Vision' llega a España el próximo 3 de junio con un precio de 299 euros

Asimismo, la cámara inteligente del nuevo Motorola sugerirá la realización de una segunda foto en el caso de que detecte una posible mejora en la composición, ya sea porque el motivo principal no esté bien centrado, iluminado o perciba cierta inclinación. Asu vez, la cámara de los selfies -de 25 megapíxeles-, "garantiza instantáneas nítidas y luminosas ante cualquier entorno", según explican los responsables de la marca. Por su parte, la cámara trasera luce un sensor de 48 megapíxeles y y una segunda óptica para realizar fotos desenfocadas (bokeh), ya sea el tiempo real o en la posterior edición.

Roberto Gómez Reyes, director de marketing de Motorola para Europa, ha asegurado que su compañía ataca ahora "el segmento medio alto del mercado, el más relevante en tamaño y el que más crece, no solo en Europa sino en todo el mundo, con incrementos del negocio interanuales del 78%".

Características técnicas

Al margen de la potencia fotográfica, el Motorola One Vision dispone de 4GB de RAM, almacenamiento interno de 128 GB (ampliable hasta 512 MB con una tarjeta micro SD) y las últimas versiones de Android One, con sus correspondientes actualizaciones para los dos próximos años.

El equipo también presume con su 'display' de 6,3 pulgadas, con una proporción 21:9, resolución Full HD+, con protección del cristal 'Gorilla Glass', marco de aluminio y acabados metálicos. Inicialmente, la opción de colores se limita a azul zafiro y bronce. El procesador es un Exynos 2,2 GHz 'octa core', habituales entre los modelos Samsung, mientras que la batería permite el pleno rendimiento del smartphone durante un día gracias a sus 3.500 miliamperios, con la posibilidad de realizar carga rápida. Para redondear la jugada, la caja del móvil también incluye una funda de silicona, cargador y auriculares.

En la misma presentación de producto, Gómez Reyes recordó que su fabricante de móviles cumple 90 años en el mercado "desafiando los límites de comunicación y movilidad". Así, la marca fue protagonista de "las primeras palabras transmitidas desde la Luna a la Tierra, o la llamada comercial pionera con un teléfono celular plegable o el estreno de la comunicación comercial 5G en los EEUU", entre otros hitos.