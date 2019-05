Lenovo no se considera perjudicado por la crisis de Huawei

Lenovo considera que la crisis que actualmente sufre Huawei no perjudica a su grupo, pese a que ambas multinacionales compartan la nacionalidad china. El primer ejecutivo de la compañía para España y Portugal, Alberto Ruano, opina que el mayor vendedor de ordenadores del mundo es un grupo global, por lo que restó trascendencia a las posibles connotaciones locales.

"No, a Lenovo no le perjudica la crisis de Huawei. Nosotros no somos chinos, somos globales. Sabemos lo que tenemos y lo que nos rodea. Nuestro objetivo consiste en mantener una velocidad de rumbo", ha explicado el ejecutivo a pregunta de eleconomista.es. Asimismo, Ruano ha destacado que Lenovo es consciente de que "no puede ir en solitario por la vida, ya que siempre se necesitan socios para desarrollar el mercado". De esta forma, el primer ejecutivo de Lenovo para Iberia ha reivindicado la aportación de su compañía para ayudar al mercado "para que siga creciendo, existan más oportunidades y que la gente siga pensando en comprar tecnología para ser más productiva o para su tiempo de ocio".

En el mismo encuentro con la prensa especializada, Ruano también se ha congratulado por la reestructuración de las filiales españolas y portuguesas, ahora ambas integradas en la subsidiaria ibérica. Sobre el mercado del país vecino, el directivo se ha propuesto que Portugal contribuya desde este mismo año con el 20% del total del negocio de la filial ibérica, frente al 15% del último ejercicio fiscal. "El cliente portugués es más avanzado que el español y valora especialmente las prestaciones y características del producto antes que el precio".

Tras recordar los resultados records del grupo tanto en el todo el mundo como en España, presentados el día anterior, Ruano también se ha propuesto elevar su apuesta en el negocio de monitores y "equilibrar la combinación de pantalla y CPU", para que así la marca eleve visualmente su presencia y reconocimiento.