SpaceX pone en órbita los primeros satélites de Starlink, su proyecto para dar internet desde el espacio

SpaceX ha dado esta pasada noche uno de los pasos más ambiciosos para marcar su futuro. La compañía aeroespacial fundada por el empresario Elon Musk puso anoche en órbita el primer lote de 60 satélites con el que la compañía quiere establecer su servicio de internet espacial Starlink.

El lanzamiento de ayer, que se ha tenido que posponer una semana, no sólo se trata de un hito para la compañía por ser el primer paso en las ambiciones de Starlink, sino por tratarse de la carga más pesada que ha sido la carga útil más pesada transportada por SpaceX hasta la fecha.

Cada satélite pesa en torno a los 230 kilos (500 libras) y el puzle en el que ha trabajado la compañía para encajar los 60 satélites en el espacio de carga ha sido minucioso. Todo con la idea de aprovechar al máximo posible la capacidad de transporte del Falcon 9, y es que el reto de la compañía es mayúsculo pues ha proyectado poner en órbita una red de 12.000 satélites a un ritmo de 2.000 incorporaciones anuales.

Este primer lanzamiento supone un auténtico test de presión para la compañía y las expectativas son tan altas que el propio Musk ha reconocido que todavía se tardarán unos días en conseguir determinar cuántos de los 60 satélites se han desplegado con éxito y están en funcionamiento. Un dato que podrá determinar la carga satelital de los próximos lanzamientos.

Starlink será una línea de negocio clave para el futuro de la compañía ya que será uno de los pilares fundamentales de la compañía más allá de los acuerdos gubernamentales, el turismo espacial o los lanzamientos de satélites empresariales.

El proyecto Starlink busca crear una constelación de satélites planificada capaz de transmitir señales para dar servicio de internet de alta velocidad desde el espacio a clientes de todo el mundo.

Convirtiéndose en proveedor de internet en todo el mundo y llegando a zonas remotas donde el habitual despliegue es caro y complicado, Musk espera que en un futuro esta división pueda reportar 3.000 millones de dólares e insuflar así flujo de caja con el que poder financiar misiones más ambiciosas como la llegada a Marte y la Luna.

Starlink will connect the globe with reliable and affordable high-speed broadband services pic.twitter.com/dWVvPwVWU4