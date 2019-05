Sega compra al creador de Two Point Hospital, la reinvención del icónico Theme Hospital

Sega Europe, la subsidiaria europea del estudio japonés de videojuegos SEGA, ha anunciado la compra del desarrollador británico independiente Two Point Studios, responsable del título Two Point Hospital.

Two Point Studios ha estado trabajando con SEGA Europe desde enero de 2017 como parte del programa Searchlight de SEGA Europe, que busca nuevos talentos de desarrollo, y esta adquisición es la primera de este tipo como resultado directo de esta iniciativa interna, según ha explicado SEGA en un comunicado.

Two Point Studios fue creado en 2016 por los extrabajadores de Lionhead, Gary Carr, Mark Webley y Ben Hymers, con el objetivo de crear juegos accesibles con una profundidad sobria, ambientados en mundos atípicos, y cuenta con un equipo de 17 personas y con Two Point Hospital como título principal.

Tras la adquisición, Two Point Studios se convierte en un estudio propiedad absoluta de SEGA, totalmente integrado en la subsidiaria europea, y continuará trabajando en varios proyectos "de los cuales habrá más noticias en los próximos meses", según el estudio japonés.

"Estamos encantados de dar la bienvenida oficialmente a Two Point Studios a la familia SEGA", ha afirmado el presidente de SEGA Europe, Gary Dale, que ha valorado al estudio británico como "una propuesta de inversión extremadamente atractiva con mucho talento".

Por su parte, Mark Webley, cofundador de Two Point Studios, ha considerado "un paso histórico para Two Point Studios unirse a SEGA", y ha atribuido la compra al "gran éxito" de Two Point Hospital.