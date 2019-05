Más de 2 millones de hogares en España carecen de conexión a Internet

Un total de 2,22 millones de hogares en España no disponen de ningún tipo de conexión a Internet, lo que nos coloca a la cola de Europa en países conectados, según el informe La Brecha Digital en España, elaborado por UGT.

El estudio dictamina que 4,4 millones de personas en España nunca han utilizado Internet (12,7% de los mayores de 16 años). En palabras del responsable de Digitalización del sindicato, José Valera, "con respecto a Europa, doblamos a países como Alemania y estamos por encima de la media, con un 14%, frente al 12,9% de la UE".

"Si no abordamos el tema allí donde hay exclusión, el problema será aún mayor", ha destacado el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, presente en la presentación del estudio. Según él, los graves impactos de la brecha digital afectan de manera directa y extensa sobre la economía española en la creación de empresas online y la internacionalización de pymes.

El sindicato destaca la importancia de unir a todos los agentes sociales para corregir la brecha digital de forma colectiva. "Invito a la CEOE y otras organizaciones a que no vean este reto como un peligro, porque es la única solución para resolver esta situación", ha enfatizado el secretario general de Fesmc-UGT, Miguel Ángel Cisneros.

En su opinión, la brecha digital sigue teniendo las mismas barreras desde hace 12 años, que son las de acceso, conocimiento e interés. "La principal barrera no es no tener conexión en casa, es que no les interesa (al 68%), un porcentaje que aumenta en 8 puntos en 3 años", reiteró.