Nuevos detalles del OnePlus 7 Pro: triple cámara, memoria ultrarrápida y una imponente pantalla

Queda poco más de una semana para que OnePlus de a conocer su nueva familia de smartphones, el OnePlus 7 y el OnePlus 7 Pro. Ya se han conocido los primeros detalles oficiales del smartphone más avanzado de los dos, el Pro, que se sitúan en torno a la cámara, la memoria y la pantalla.

Como parte de la campaña promocional de su nueva familia de teléfonos, OnePlus ha compartido tres imágenes en su perfil oficial de Twitter, que tienen como protagonistas a un ave y las lentes de la cámara principal.

En las imágenes se puede apreciar que el OnePlus 7 Pro tendrá un sistema de cámara con tres sensores, permitirá tomar fotografías con ultra gran angular, con lente normal y zoom x3.

Get closer to the action!

Shot on OnePlus 7 Pro.#OnePlus7Series

Launching May 14. https://t.co/Q0eAKsxnw4 pic.twitter.com/53KWiM6olE