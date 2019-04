Nintendo impulsa su realidad virtual de la mano de Zelda y Super Mario

The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey son dos de los grandes best sellers de Nintendo en Switch. Ambos juegos acumulan casi 25 millones de copias y altas críticas, por ello han sido los seleccionados por la compañía para impulsar su sistema de realidad virtual de Nintendo Labo.

El kit de realidad virtual de Labo llegará el 12 de abril, sin embargo Nintendo ha anunciado que quince días después llegará una actualización que permitirá jugar en realidad virtual a las aventuras de Link y Mario en la consola estrella de la compañía.

El pack de VR permite tener hasta 7 modos de juego con los que aprovechar la realidad virtual en los diferentes juegos que serán compatibles con el sistema.

En el caso de Super Mario Odyssey, el juego se actualizará con tres nuevas misiones de tres mundos diferentes en los que habrá que recolectar tanto las notas musicales como las monedas propias del juego. De este modo, se podrá explorar el entorno virtual de manera restringida a los mundos recreados.

Por su parte, con el título de Zelda, el jugador podrá explorar el reino de Hyrule activando la nueva opción de visionado desde el menú, lo que "permitirá descubrir Hyrule desde otro punto de vista", explica la empresa.

En ambos casos la actualización con las nuevas opciones de experiencia de juego serán completamente gratuitas.