La subasta alemana de frecuencias de móvil ya supera los 2.000 millones

La subasta de nuevas frecuencias de telefonía móvil ha superado hoy los 2.000 millones de euros de recaudación en un proceso que estos días ronda por su ecuador. Según se desprende de la información compartida por la Agencia Federal de Redes, los cuatro operadores que compiten en la pujan por 420 MHz que hasta el momento han acumulado compromisos de inversión de 2.135 millones de euros.

Según diversas fuentes, el ejecutivo germano espera recaudar unos 5.000 millones de euros, cifra que se podría alcanzar a medidos de este mes. Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone y Drillisch participan en la subasta electrónica de espectro en el rango comprendido entre los 2 GHz y los 3,4 – 3,7 GHz. Al contrario de lo que sucede con los recursos de 700 MHz, que se subastarán en España la próxima primavera, las frecuencias alemanas se caracterizan por ofrecer un alcance de cobertura comparativamente corto, aunque con capacidades y velocidades mayores que las proporcionadas por las bajas frecuencias.

En el procedimiento de la licitación, los 41 bloques de frecuencias se subastan simultáneamente y los licitadores pueden presentar ofertas para varios bloques de forma simultánea, siempre con unas pujas mínimas de 1,7 y 5 millones de euros para cada bloque. El tiempo de duración de cada ronda no supera la hora, de forma que las ofertas más altas actuales de cada bloque se publican directamente en Internet y se anuncian en la zona pública en la sede de la Agencia Federal de Redes. La subasta finalizará cuando no se reciban más ofertas válidas para ninguno de los bloques, por lo que no se puede predecir la duración de la subasta.